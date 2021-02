Fama | Danilo Carrera no quiere ser “nano” de hijos ajenos

Por Shanik Berman





Danilo Carrera, decidió que no quiere ser el papá de México, que no quiero ser papá de nadie ni tampoco de un niño que ni siquiera es suyo aunque sea hijo de la bella Michelle Renaud.

El mismo declaró que se siente muy joven a sus 32 años para cuidar a un hijo propio, supongo que menos quiere cuidar a uno ajeno. Seguramente la pareja de actores se abalanzaron muy rápido a la relación, se divorciaron de sus respectivas parejas y en la calentura júralo que el guapo actor le prometió a Michelle querer a su hijo como si fuera propio y hacerle otro pero el infierno está pavimentado de puros arrepentimientos y cuando el amor se le baja a un hombre no quiere convertirse en “nano” ajeno.

Michelle ya tenía un marido que le quiso hacer un hijo, seguro le habría hecho dos pero todas las mujeres andamos buscando lo que no se nos ha perdido.

Eso mismo pensó Chicharito, dijo yo ya me probé el saco de ser papá y marido y ese saco no me quedó, prefiero ser libre como el viento, con la modelo Lourdes Motta hoy y la que sigue mañana: -Soy joven, bello, triunfador y rico y si “Chente” Fernández les agarra las chichis a las mujeres, ¿por qué yo no?





ALEJANDRA GUZMÁN GANÓ EL JUICIO, AHORA EL CHISTE ES QUE LOGREN COBRARLE A LARRY RAMOS LOS 4 MILLONES QUE LE DEBE

Alejandra Guzmán debe estar feliz que por fin ya le dieron orden al novio de Ninel Conde de pagarle los 4 millones de dólares que le debe, pero así como andaba loqueando con el novio de su hija Frida Sofía que le sonsacó toda esa plata ojalá de algo le haya servido y haya madurado porque si salió afectada pues Frida Sofía ni pestañeó ante las lágrimas de su mamá cuando le rogó que volviera a sus brazos, por el contrario Frida Sofía dio a entender que su madre, Alejandra puede llorar los siete mares enteros que ella ya no se conmueve pues dice que como actriz es mucho mejor que como mamá y que sus lágrimas no van a curar el dolor que le provocó cuando se la llevó entre las patas cuando se metía con sus novios.





PABLO LYLE CUMPLE DOS AÑOS NI PRESO NI LIBRE

Y hablando de justicia, por fin, el mes que entra, en marzo sabremos que le espera al actor Pablo Lyle quien lleva dos años ni preso ni libre, amarrado de pies y manos esperando que le hagan justicia, po lo que ya pronto veremos si Dios y los jurados que decidan sobre su futuro lo ven con buenos ojos.

MARIMAR VEGA Y EL AMOR ACABA

Hay un dicho muy mexicano que dice: “Mujer que no molesta y friega es hombre” Sin embargo Horacio Pancheri es argentino y desconoce el dicho, por lo que se separó de Marimar Vega pues él se cansó de pagarle tributo y ella de sus celos intensos y tristemente como cantaba José José… el amor si acaba.