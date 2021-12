Fama | Laura Zapata no puede ganar demanda contra asilo

LAURA ZAPATA NO PUEDE GANAR LA DEMANDA CONTRA EL ASILO PORQUE LA CUIDADORA QUE ELLA CONTRATÓ DICE QUE LAURA NO LE DABA DINERO PARA CAMBIARLE PAÑALES Y TENERLA LIMPIECITA Y POR ESO LE SALIERON LLAGAS

Laura Zapata si tienes todas esas fuerzas para pelear y seguir insistiendo que el asilo de ancianos te repare económicamente el daño por violencia contra el cuerpo de tu abuelita, yo si fuera tu me gastaría esas fuerzas en cuidar a mi abuelita pues veo difícil que obtengas alguna ganancia en dinero después de que la cuidadora que tu contrataste denunció que las llagas de tu abuela son porque ella no recibía dinero por lo que no le compró pañales a Eva Mange y una tiene que saber a qué batalla entra para no gastar tu pólvora en “infiernitos” o de plano te las juegas de todas todas en un “infiernote”.

SUSANA ZABALETA EL PERIODISTA QUE TE CRITICÓ POR ANDAR CON UN JOVENCITO ES POR ENVIDIA, PORQUE TE QUERÍA PARA ÉL SOLITO, DE AHÍ EN FUERA NADIE TE DISCRIMINA POR HABER ESTADO ENAMORADA DE UN GUAPETÓN

Susana Zavaleta dice que fue discriminada por andar 7 años con un hombre joven. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, discriminar es: “trato perjudicialpor sexo o raza, ideas políticas o religión.” Bella Susana que a ti nadie te discriminó, a lo mejor alguien que quería contigo y a quien no pelaste, no aprobó tu relación y te criticó porque te quería para él, pero eso no es discriminación.

TODA LA PARENTELA DE PARIS HILTON SE SUMÓ A LA LUNA DE MIEL PORQUE ULTIMADAMENTE TODOS SON LOS DUEÑOS DEL HOTEL DE BORA BORA Y COMO NO LES COBRAN PASARAN AHÍ LA NAVIDAD Y EL AÑO NUEVO

La familia de Paris Hilton se metió en la maleta de la recién casada y la acompañaron en su luna de miel. Sus papás y hermanos se apuntaron a la luna de miel porque es en el paraíso de Bora Bora y todos son los dueños del hotel familiar.

A SABRINA SABROK LE PEGÓ SU CANCIÓN “ESQUIZOFRENIA” PORQUE TODAS SOMOS UNA BOLA DE LOCAS Y YA LE HICIMOS SU CLUB DE FANS.

Sabrina Sabrok compuso su canción “Esquizofrenia” porque la padece y no se medica pues prefiere vivir loca que atontada por medicamentos y su canción pegó gracias a su club de fans de locas funcionales y Sabrina no es mala, lo único que ha hecho es ponerse “bubis” y abandonar a sus dos hijas pero nadie es perfecto.

HIJO DE CAMILO SESTO GRAVÍSIMO, REPLETO DE DINERO, GUAPO Y SIGUE EN TERAPIA INTENSIVA

Si te drogas y te emborrachas hay 3 caminos seguros: 1: acabar en el hospital. 2. Acabar en la cárcel 3: la muerte.

El hijo de Camilo Sesto sigue en el hospital en terapia intensiva. Los periodistas españoles dicen que tanta parranda, su mamá Lourdes Ornelas Dice que es por neumonía. ¿Quien sabe más, la prensa o la mamá? O tal vez estando medio drogado en la calle se enfrió y le dio neumonía y todos tienen razón.