Fama | Pablo Perroni y Yalitza Aparicio en los Golden Globes

El marido de Mariana Garza dice que ama sea a hombre o a mujer, que ella siempre lo supo, Mariana entonces a lo mejor decidió que quiere que le cumplan porque no vive en un convento y decidió separarse.

Todas y todos se mueren por enseñar el cuerpo, porque no quieren andar guardando una cosa tan bella y si tienes ganas de enseñar ¡enseña! como Pablo Perroni, marido de Mariana Garza integrante de Timbiriche, ahora postea a diario en sus redes sexuales fotos sin ropa y las etiqueta escribiendo: "A respirar", pero ya no le va a respirar en el oído a Mariana después de que la cantante confesó que sabía que él era bisexual y había tenido parejas sexuales varones y así quiso casarse con él.

Al parecer ahora ya no le parece tan divertido su doble vida, ni compartir a su marido con hombres, él se etiqueta a sí mismo como: “Un ser humano que ama a otro ser humano sea hombre o sea mujer”… y me imagino que ella piensa aunque no lo dice: “Tú ten tus preferencias, pero a mí no me las impones y yo no duermo contigo en la misma cama".

Por lo pronto ya están separándose y mandarán a su hija al sicólogo, todo muy civilizado…. Al final, Mariana quiere que le cumplan porque ni es novicia ni está en el convento, ella quería lavar y planchar, pero él ya no lo hacía ni como tarea.

Y mientras unos andan descarriados, Mauricio Clark quiere que su novia cristiana sea la madre de sus hijos… O sea unos que no se encuentran y el que se reencuentra está muy confundido… El mundo es un gallinero, las de afuera tratando de entrar y las de adentro tratando de salir.

A lo mejor la cantante Dulce tiene razón porque hace poco me dijo: "Hay poco de dónde escoger y muchos te salen calados como la fruta, que le abren un triangulito para ver si está buena", es decir, ya le metieron el dedo.

LA POLÉMICA DEL VESTIDO DE YALITZA APARICIO EN LOS GOLDEN GLOBES

Si existe la suerte. Yalitza Aparicio podía haber ido a hacer cola para que le dieran trabajo en una taquería, pero se encuentra a Cuarón que quiere dirigirla en una película que gana todos los premios, cuando nuestras estrellas llevan años yendo a Hollywood a picar piedra y a ella la disparan en un cohete a la luna, porque ve quién la hizo estrella y quién le enseñó a actuar a la suertuda.

Lo raro es que todos los mexicanos querían que para asistir a la ceremonia de los premios Golden Globes se pusiera el mandil de la India María, y no tendría nada de malo ponerse folclórica para que vean que soy étnica, pero cuando le preguntaron: ¿Porqué uso el vestido de Miu Miu? respondió: “Porque quiero y porque puedo y además porque me lo regalaron”.

