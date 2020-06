Fama | Panini quiere dólares por contar su verdad

Todo mundo es libre de decir todas las “Tontejadas” que quiera, somos libres de hablar o de no hablar y a nadie se le quita el sueño porque Karla Panini venda o no sus exclusivas en dólares o quiera o no quiera mucho o poco o nada a las hijas de Karla Luna.

Nada más que esté consciente y no se ofenda cuando frente a las cámaras dice cosas que le dan la vuelta al mundo en 3 segundos y después la hagan pedazos.

Se habla mucho de ella ahorita porque no hay otros chismes por culpa del coronavirus pero ¿de dónde saca Panini que ella se volvió importante para nuestra nación?

Tan se siente como Pavorreal que exige que le paguen en dólares por decir “su verdad” en exclusivas a programas de televisión que por supuesto no le pagaron nada porque su historia es “la verdad” pero del 80 por ciento de las madrastras del mundo, lo que hoy se conoce como “la nueva normalidad en las familias”.

Karla no es para que presumas tanto, tu historia ni es original, ese cuento es mas viejo que la Cenicienta, o sea que tampoco le eche tanta crema a los tacos.

¿ACASO NO TIENE DIGNIDAD EL SUPUESTO HIJO DE JULIO IGLESIAS DE IR A ROGARLE: POR FAVOR SE MI PAPI? SI ENRIQUE IGLESIAS QUE ES HIJO RECONOCIDO DICE QUE EL CANTANTE NUNCA LO AYUDÓ ESTE NO VA A PODER QUITARLE NADA

Desde la prehistoria hay mujeres que andan viendo a quien se van a “echar” y a quien le pueden meter un buen “golazo”. Las estrellas son muy prolíficos y muy efectivos para andar regando hijos por todos lados, ninguno ha resultado ser impotente.

Artistas famosos, sigan teniendo la bragueta floja, ¿o de verdad tendrán mucha herencia para repartir entre tantos?

A mi lo que me sorprende demasiado es que Javier Santos, un cuarentón que ya podría hasta el mismo ser abuelo y debería valerse por si mismo, anda rogándole y limosléandole a Julio Iglesias que “porfa te lo imploro, quiero que me reconozcas”.

Inclusive ya hasta amenazó a su “supuesto” padre que va a ir a la OMS a exigir que lo reconozcan como hijo y le den su parte de la herencia.

¿No te da pena que te humillen y te digan: -no quiero saber nada de ti? Es espantoso tener que ir a rogarle a un señor cuando ya eres adulto: -Porfa se mi papi-. ¿Acaso no tiene dignidad? Sobretodo a Julio Iglesias a quien no va a tener nada que quitarle porque de por si tiene un montonal de niños y si Enrique Iglesias dice que su papá nunca lo ayudó y eso que a él si lo reconoció ¡Imagínate si va a ayudar a este que lo trae atravesado porque no ha dejado de acosarlo!