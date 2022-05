¡Los hombres dejan de comer carne por chupar un hueso! Tony Costa, ex de Adamari López y papá de su hija Alaia, le dio anillo de compromiso a su novia de 28 años, la influencer Evelyn, lo cual ella presume en todas las redes sociales como un gran trofeo. Y Evelyn que publique lo que quiera pero que no se equivoque, la que lidió con un bailarín que no era el gran partido, la que decidió terminar con su relación amorosa y puede cantar “la chancla a que yo tiro no la vuelvo a levantar”, la que es dueña de su destino y sigue decidiendo, la verdadera estrella, la que es admirable y no tiene que competir con nadie es Adamari López, ¡fin de la discusión!

Michelle Renaud lidia con el dilema de la imagen de padre de familia

Michelle Renaud es la más bella y muere por un hijo y una familia pero cuando te enamoras de un actor es como tener un pastel guardado y al mismo tiempo comértelo, ¡imposible! Los actores muy en el fondo piensan que la imagen de padre de familia no vende, no funciona porque los productores les exigen a los actores: “tu obligación es que luzcas, que estés en el aparador para que yo te pueda vender, tu eres el producto en el que voy a invertir y si no vas a ser exitoso, ¡contrato a otro!”.

Fany Lu se estrena como mamá

La cantante colombiana Fanny Lu resultó muy fértil, prolífica y aventada y su fábrica sigue abierta, ya que dio a luz a sus 49 años, ¡qué intensidad!

La ex de Nicky Jam hace negocio con el carrazo que él le regaló

La joven novia de Nicky Jam le dijo: “si me cortas, ¿para qué conservó el Lamborghini que me regalaste cuando lo puedo convertir en un negocio? No quiero recuerdos de ti, ¡el recuerdo lo quiero en el banco! Y lo vendió, ¡eso se llama decepción amorosa!

Talina Fernández se compromete para casarse

¿No que ya no hay hombres? ¿No que no hay romanticismo? Sí hay, José Manuel de 80 años le dio anillo de compromiso a Talina Fernández mientras que los Millennials tienen amigos con derechos y sin compromiso.

O sea, todavía hay quien quiere declararse por amor aunque la mayoría viven llenos de soledad y aislados por desagradecidos, porque somos un disco rayado: “quiero, yo quiero” es la frase que más se escucha en todas las conversaciones.