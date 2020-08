LÓPEZ OBRADOR Y ESTEBAN MOCTEZUMA: 24 DE AGOSTO INICIA CICLO ESCOLAR CON CLASES A DISTANCIA

El 24 de agosto iniciará formalmente el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través de la televisión pública y privada, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay duda que la pandemia está aún lejos de que sea domada y nadie quiere poner en riesgo la salud de los educandos, por lo que es una decisión en sentido correcto. De hecho no es difícil pensar que las labores escolares continúen desde casa por lo que resta del año. Por lo pronto, el gobierno federal firmó un acuerdo de concertación con los representantes de Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, cuatro televisoras que, junto a los canales del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, los cuales contribuirán a la impartición de contenidos educativos para 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares de educación básica y media superior en un esquema oficial y válido. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que “la educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica sólida y equitativa, y dio a conocer que los libros de texto gratuito estarán en sus estados para su distribución. Eso sí, dejó claro que no es “posible ni prudente” que las clases sean presenciales, ni tampoco se debe ver como "transmisiones de entretenimiento y las clases tendrán valor curricular". No hay duda que la enseñanza en el país tiene un gran reto.

MARIO DELGADO ASPIRA A LA DIRIGENCIA DE MORENA

El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, está decidido a participar como candidato a la dirigencia nacional de su partido, pero insiste que la encuesta debe ser abierta a los ciudadanos y no sólo a la militancia. El legislador ha externó su apoyo a la sugerencia que hizo desde el año pasado el presidente Andrés Manuel López Orador para que el nuevo líder partidista surgiera de ese mecanismo, que considera que debió de haber sido aceptado en su oportunidad ya hubiera puesto fin a las diferencias que ha generado el proceso interno y que tienen aún en el aire la elección. Delgado Carrillo ha demostrado que tiene la capacidad y experiencia para conducir a esta fuerza política, y sabe de la importancia de tener un partido fuerte que esté a la altura de los retos por venir.

SENADOR RICARDO MONREAL: CUANDO HAY COORDINACIÓN HAY EFICACIA CONTRA EL CRIMEN





El senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, tiene claro que para recuperar al país de las manos de la delincuencia y procurar la tranquilidad de la población, el gobierno ha mostrado lo eficaz que resultan las acciones cuando hay compromiso y coordinación de todas las instancias, y en lo que su parecer se está yendo a fondo, sin negociación, contra el crimen organizado. El también presidente de la Jucopo ha señalado que no cabe duda que uno de los desafíos del actual gobierno es la inseguridad y la violencia, pero cuando se actúa sin complicidades llegan los resultados. Por cierto, el coordinador parlamentario clausuró ayer el fin de cursos del Centro de Capacitación, y dio a conocer que está en puerta el reinicio de un diplomado en seguridad nacional; “estamos buscando que la Secretaría de la Defensa Nacional amplíe el catálogo de capacitación que imparte en conjunto con el Senado de la República”.

EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR VISITA A SINALOA QUIRINO ORDAZ LO RECIBIRA Y ES SU TERCERA GIRA EN ETAPA DE PANDEMIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará este martes su tercera gira de trabajo en medio de la pandemia, en la que visitará Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur con el gabinete de Seguridad. “Nos vamos el lunes por la tarde. El martes se llevará a cabo la reunión de seguridad en Tepic. Vamos a inaugurar obras que se hicieron por el Fonden. Al día siguiente Culiacán, miércoles, también tendremos la reunión de seguridad; jueves en Obregón, Cajeme y Vicam, y vamos a aprovechar, si ya está la obra, visitaremos la presa Pilares, en Sonora; de ahí vamos a cruzar a Baja California Sur. Vamos a tener la reunión de seguridad en Los Cabos”, explicó.Por otro lado el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, manifestó su agradecimiento al mandatario por el apoyo que le ha brindado y espera que en esta visita lleguen más beneficios al estado.

DIPUTADO JORGE ARGÜELLES SE PRONUNCIA EN SAN LÁZARO EN TORNO A MESA DIRECTIVA.

El coordinador de la bancada del PES en la Cámara de Diputados, Jorge Argüelles, puso un alto a la pretensión del PT de integrar con Diputados de su fracción del PES e hizo un llamado a la congruencia y ética parlamentaria para no pervertir el proceso de cambio de mesa directiva en san Lázaro, esto con tal de convertirse en la tercera fuerza política y desplazar al PRI, que coordina Diputado Federal René Juárez, de la posibilidad de presidir la Mesa Directiva., como segundo fuerza política, después de algunos jaloneos.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; SE CUMPLE CON EL TMEC,

Senador Oscar Eduardo Ramírez presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales es uno de los principales operadores políticos en el senado y anda activo como en el pasado proceso para el nombramiento del director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que recayó en el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, que correspondía también darle el trámite parlamentaria a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia así cumplir con el TMEC.

PRESIDENTA DE CAMRA DE DIPUTADOS LAURA ROJAS, PROMOTORA DE A IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, se ha distinguido por impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, así como su rechazo a la violencia política de género, por lo que celebró que el Tribunal Electoral haya solicitado al INE elaborar una lista nacional que contenga los nombres de quienes hubieran incurrido en esa práctica y hayan sido sentenciados, para tomarla en cuenta en las próximas elecciones, con lo cual considera que se evitará este tipo de acciones. Por cierto, la diputada del PAN está por concluir su gestión como presidenta de la Mesa Directiva y ni duda cabe que ha tenido un buen desempeño y supo salir adelante en difíciles momentos por leyes polémicas.

RAMÍREZ CUÉLLAR: ALENTADORA LA POSICIÓN DE LORENZO CÓRDOVA

El dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, estuvo con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para manifestar sus inquietudes sobre el acuerdo para la realización de las elecciones de Hidalgo y Coahuila el próximo 18 de octubre, y quedó satisfecho con el intercambio de ideas, y por la alentadora posición del consejero presidente de atender la resolución del Consejo de Salubridad General. Considera que ni los partidos políticos ni la autoridad deben de poner en riesgo ni la salud ni la vida en ambas entidades. A pesar de que ya existe un acuerdo para reiniciar el proceso electoral en los dos estados. Ramírez Cuéllar no descarta que tuvieran que volverse a aplazar si las condiciones sanitarias no son las óptimas. De hecho, el proceso interno para renovar la dirigencia nacional no se ha podido realizar por la pandemia.

DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS ES NOMBRADO SECRETARIO ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DEL PRI

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, nombró a Alfredo Villegas Arreola, diputado federal, como secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI, lo que representa un merecido reconocimiento a su labor y trayectoria, cargo en la que seguramente tendrá mucho que aportar para el proceso electoral del próximo año. Villegas se mantuvo en las filas priistas no obstante que el dirigente de la FSTSE, Joel Ayala, renunció al partido hace ya algunos meses, con quien había colaborado de manera muy cercana. Ha sido en cuatro ocasiones diputado federal, actualmente es integrante en la LIX Legislatura, presidente de la Comisión de Comunicaciones y secretario de la Comisión del Distrito Federal.

RUSIA YA TIENE LISTA LA VACUNA CONTRA EL COVID EN UNOS DIAS LA EMPIEZAN A APLICAR.

En Rusia los médicos y los docentes serán los primeros en recibir esta vacuna, y está previsto que a partir del próximo 10 de agosto sea enviada a las regiones rusas lo dijo el ministro ruso de Sanidad, Mijaíl Murashko. Tenemos previsto que la campaña de vacunación más amplia, que se sumará paulatinamente al nuevo sistema de atención, comience en octubre.

