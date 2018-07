La casa de papel de Morena

"México debe pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de una nación de instituciones y leyes a la de un país de un hombre", dijeron y están en todo su derecho más de 30 millones de mexicanos, contrario al espíritu democrático de Plutarco Elías Calles el primero de septiembre de 1928. Un cambio de timón en el gobierno ocasionado por la desconfianza en las instituciones y las leyes, y el ascenso de líderes como el carismático Sergio Marquina, alias “El Profesor”, personaje que protagoniza al líder de la banda de atracadores a la Fábrica de Moneda y Timbre en España en la serie de Netflix “La casa de papel”, quien al inicio de la trama persuade a su equipo con la siguiente frase: “no volverán a trabajar en sus vidas. Ni ustedes, ni sus hijos”, pero mejor vamos por partes:

La necesidad de los caudillos. En el primer cuarto del siglo pasado, Elías Calles consideró que eran "hombres necesarios… (para) la tranquilidad del país". Pero enfatizó en que “no necesito recordar cómo estorbaron los caudillos ... cómo imposibilitaron o retrasaron el desarrollo pacífico evolutivo de México, como país institucional en el que los hombres no fueran sino meros accidentes sin importancia real al lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones y las leyes”.



Triunfo apabullante. Durante todo 2018 la imagen de AMLO mejoró, pero en julio dio un gran salto (inició en 26.5 y terminó en 45%) e incluso mejoró en comparación a marzo de 2006 cuando aventajaba rumbo a esa elección (33.4%). Otros datos son que seis de cada 10 mexicanos tienen sentimientos positivos sobre su llegada. Las expectativas de cambio en su mayoría no son de más de un año (más de 61%) y un más exigente 14% cree que habrá cambios en los primeros tres meses (Mitofsky, antes de la multa del INE a MORENA por fideicomiso de los afectados por el temblor del 19 de septiembre).



Confianza en las instituciones. Las encuestas, las redes y el INE están aprobados. Por ejemplo, para más de siete de cada 10, las encuestas tuvieron una evaluación de seis a 10 puntos, las redes socio digitales 68.3%, el órgano electoral casi 70%,las cadenas de televisión 69% y los medios de información 66.7%. Estas buenas calificaciones se explican debido a que el resultado fue positivo para el candidato que apoyó la mayoría.



Maximato y hegemonía. El primero de diciembre, en nuestro país, estrenaremos la temporada de “La Casa de papel de Morena”. Obviamente no será el inicio de un atraco, sino el comienzo de un acto democrático en Palacio Nacional y no en la Fábrica Nacional de Moneda.Habrá un profesor y un equipo que interpretará a Tokio Polevnsky, Nairobi Gutiérrez, Moscú Monreal, Berlín Noroña, etcétera. En la serie no habrá rehenes, y sí ciudadanos, los intérpretes pretenderán ganarse el favor de la opinión pública para poder escapar, perdón, gobernar. Hace unos días el líder estaba de vacaciones, “mientras se acercaba su primera derrota, el cerebro de la operación estaba ausente, porque por muy brillante que fuera sólo tenía dos ojos y en ese momento estaban en otro lado”.



Al regreso del líder se escuchó: “mucho cuidado, porque en el momento que haya una sola gota de sangre, dejaremos de ser unos Robin Hood para convertirnos simplemente en unos hijos de puta”. El neo marxista Antonio Gramsci explicó en el concepto de hegemonía, que lo más importante no era obtener el poder, sino mantenerlo.Ya vivimos un Maximato y estamos ante el inicio de un cambio en el sistema político mexicano, donde será mejor actuar y no esperar a ser rescatados como en la serie de “La casa de papel”.



Sucesión politécnica. Agradezco los comentarios e información que nuestros amigos Politécnicos me enviaron derivado de mi artículo anterior. Muy impresionado de saber que el IPN cuenta con un Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que es un Fidecomiso (otro elefante blanco operado por una burra blanca) donde se reciben los ingresos autogenerados que son muchos millones de pesos, y que según la información que me compartieron y analizaremos, actualmente se maneja de manera poco clara. Ya les platicaré.







Académico de la FCPyS—UNAM, IPN, UIA y consultor político @gersonmecalco