La realidad del periodismo en Sinaloa

Por: Armando Rodríguez Luna

El 15 de mayo pasado se cumplieron tres años del asesinato de Javier Valdez, periodista insigne de Sinaloa, fundador del semanario Ríodoce y autor de libros fundamentales para entender las claves de la imbricación entre el narcotráfico y la política en ese estado. Sus investigaciones periodísticas y el enfoque sociológico que las caracterizaba, permitieron conocer con profundidad los contextos, las raíces, las causalidades y la lógica de las relaciones de poder en Sinaloa.

Durante una entrevista que tuve oportunidad de realizarle a Javier en 2015, para conocer su perspectiva sobre el ejercicio periodístico en Sinaloa, conocí su mirada profunda y autocrítica al respecto. Cuando conversamos sobre el contexto de corrupción y violencia contra el periodismo sus comentarios fueron lapidarios: “No hay justicia, no hay gobierno, mandan los malos que están dentro y fuera del aparato gubernamental, a las empresas periodísticas les vale madre la seguridad, no hay buenos salarios… la realidad misma es apabullante”. Cuando las normas y las prioridades se determinan en función de los intereses de quienes detentan el poder real, la justicia y la seguridad son el privilegio de unos cuantos, no un derecho ciudadano. Además, las empresas de medios de comunicación no cumplen con su responsabilidad para garantizar la seguridad física y social de sus periodistas, lo cual explica la precariedad en la que laboran periodistas a nivel estatal y aumenta su vulnerabilidad.

Frente al dato persistente que señala a autoridades del estado como principal fuente de las agresiones contra periodistas, Javier fue tajante: “Si hay que señalar a alguien es al aparato gubernamental, o sea a los políticos intolerantes que están dentro y fuera del gobierno, no es tanto el narcotráfico […] no hay cultura de medios ni hay cultura democrática en los políticos, entonces ellos son la principal amenaza porque no les gustan las críticas y porque la mayoría de ellos tienen nexos con el narco. Ellos saben que pueden pedir un favor entre comillas y el narco va a hacer el trabajo sucio”. En otras palabras, la violencia contra la prensa no se explica sin la participación de actores de gobierno en la estructura del poder político local.

Quienes llevan a cabo cobertura periodística o periodismo de investigación, quienes definen líneas editoriales independientes y críticas hacia esas relaciones de poder y su impacto sobre la sociedad, son quienes se encuentran en mayor riesgo. Así, Javier Valdez afirmaba que, en Sinaloa, y quizá por extensión en la mayoría del país, el periodismo tiene que oscilar entre la libertad de expresión y la autocensura: “Nosotros [Riodoce] nos preocupamos por ubicar qué información no vamos a publicar, porque eso nos puede salvar la vida y de hecho nos ha permitido seguir escribiendo”. La inteligencia periodística, la vocación y la experiencia son herramientas fundamentales para el ejercicio práctico de la libertad de expresión en ese tipo de contextos de corrupción y violencia.

¿Ha cambiado algo en ese contexto en los últimos tres años? En primer lugar, los sucesos desatados durante el fallido operativo para la detención de Ovidio Guzmán y la confirmación del asesinato de José Aréchiga “el Chino Ántrax”, dan cuenta de que siguen mandando los malos, que en Sinaloa estamos lejos de la gobernabilidad democrática y la justicia. Por otra parte, el estado de Sinaloa no ha dado pasos para crear las condiciones para la libertad de prensa.

De acuerdo con un análisis sobre las condiciones para la libertad de expresión a nivel estatal realizado por el CASEDE, de próxima publicación, Sinaloa no ha creado ningún marco normativo e institucional para prevenir y proteger la integridad física y psicológica de periodistas locales. La concentración en la propiedad de medios impresos en el estado es alta y no han desarrollado capacidades técnicas y operativas para investigación de delitos contra periodistas. Es decir, en Sinaloa no han cambiado las condiciones que pusieron en riesgo la vida de Javier Valdez, y la de muchas personas periodistas hoy en día.