La reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos

Anunciada por ambas partes y como resultado preliminar, y sin duda, el más relevante dado a conocer a los medios de comunicación y de opinión pública, la denominada Iniciativa Mérida, se encamina su fin, aunque en los hechos, había dejado de ser operativa en los últimos cuatro años. Firmada por los entonces presidentes Georges W. Bush y Felipe Calderón, ambos representan hoy día, claras distancias ideológicas respecto de Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador. Ambos pertenecientes a posiciones alejadas del conservadurismo de sus predecesores, tampoco es una estricta ruptura. Puede afirmarse, que es un cambio de época ante condiciones diferentes.

Pues al momento de redactar está colaboración, se desarrolla la segunda y última ronda de conversaciones y negociaciones, para hacerle frente a la problemática compartida de las dimensiones de la Seguridad Nacionales, fronteriza, regional e internacional, la forma en que nuestro país y los Estados Unidos, procesen una agenda indisolublemente compartida, estará garantizado o no el éxito. Si bien las conversaciones se desarrollan a puerta cerrada, se estila un comunicado conjunto y en algunas ocasiones, filtraciones pactadas. Esperemos que sea así.

Sin embargo, debemos considerar en los análisis, que la situación con la que llega la delegación estadounidense, encabezada por el Jefe del Departamento, de todos los temas y asuntos concernientes los intereses de ese país, la salida de las tropas estadounidenses y de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ha impactado y generado, un indispensable ajuste en el establecimiento de las prioridades geopolíticas de la primera potencia mundial. Y Latinoamérica, comenzando por México, adquieren una renovada dimensión e interés.

La Seguridad binacional, ha sido desde el comienzo, la principal prioridad. Basta con analizar los perfiles de los funcionarios y composición de las delegaciones que han visitado nuestro país. ¿En dónde se encuentra dicha relación, no obstante la distancia entre ambos contextos? Pues en que para los Estados Unidos, se trata de una severa y profunda revisión de sus prioridades geopolíticas, para dimensionar las influencia de la República Popular de China en nuestro país y en Latinoamérica en general.

Desde luego que gravitan con enorme influencia, los graves problemas derivados de la delincuencia organizada en sus distintas manifestaciones: trafico de drogas, trasiego de armas, trata de personas, lavado de dinero y violencia criminal. De la parte mexicana, se ha anunciado, la insistencia en regular el mercado legal de armas en el país del norte. En donde debe apuntarse, y no se ha dicho, o al menos no lo he registrado, la propia sociedad de ese país resultaría beneficiada, pues el control en la venta de armas evitaría de alguna manera, la terrible frecuencia de las masacres (promedio dos por semana). Hay que subrayar y en pleno respeto a las leyes estadounidenses, no se trata de prohibir la venta de armas pero sí, de controlarla.





