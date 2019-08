La soledad de Rosario

El caso de Rosario Robles se ha dado por capítulos, el desenlace es aun incierto, la conclusión no se sabrá hasta dentro de meses. Más allá de que las investigaciones se dieron en su mayoría por el trabajo periodístico de Animal Político llamado la Estafa Maestra, es notable que además de la propia investigación hay elementos que enrarecen el caso.

El juez que ha llevado el caso y quien le da prisión preventiva es Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna. La relación entre Padierna y Robles no es buena, menos despues del escandalo de las ligas, encabezado por el esposo de Padierna, René Bejarano. Ambos, Bejarano y Padierna siempre señalaron como una pieza fundamental de este evento a la propia Rosario Robles.

Rosario Robles pasó de ser una de las fundadoras del Partido de la Reovolución Democrática a flamante secretaria de Desarrollo Social del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto. Hoy nadie defiende a la ex titular de Sedesol, Robles se encuentra sola enfrentando el proceso en su contra.

No hay si quiera un mensaje de sus ex compañeros de gabinenete solidarizandose con ella, menos uno de su ex jefe Enrique Peña Nieto replicando sus palabras de 2013, cuando le dijo “no te preocupes Rosario”. Hoy Rosario Robles está sola, las razones las sabrá ella y la relación que tuvo con los otros secretarios en su momento, pero hoy es notable que no habrá palabras de solidaridad para ella.

El camino para la ex titular el incierto, si bien fue una sorpresa que se le dictara prisión preventiva es muy probable que pronto salga de Santa Marta Acatitla. Lo realmente importante no sería personalizar una acusación como usualmente se hace en nuestro país, no buscar a un chivo expiatorio, como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo relevante sería combatir a la corrupción.

Lo citado en la llamada Estafa Maestra no solo es para hablar de Rosario Robles, lo expuesto en esa investigación es para evitar que se sigan llevando actos de corrupción. El gobierno actual tiene que castigar a los corruptos del pasado y evitar la corrupción en sus filas, mientras sigamos hablando de personas y no de hechos la corrupción en nuestro país seguirá.

Si hay elementos para castigar a Rosario Robles que se haga, lo mismo si hay elementos para castigar a otros funcionarios. Lo peor que nos puede pasar es lo que siempre sucede en el país, que funcionarios sean acusados y después exonerados por faltas de pruebas, justo cómo paso con Rene Bejarano.

La justicia ya no debe ser selectiva ni a capricho del gobierno en turno y eso pasa por todos los funcionarios actuales y los ex funcionarios, Rosario Robles no debería ser el personaje central de la historía, debería ser el combate a la corrupción. Hoy ella se ve sola y todo indica que seguirá así.