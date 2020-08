López Obrador quiere que Salinas, Calderón y Peña sean llamados a declarar

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en lo personal se opone a que los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sean juzgados, y que en todo caso sea haga una consulta para que sea el pueblo el que decida, pero por lo pronto en el caso Lozoya considera que se les debe llamar a declarar, al igual que

a los demás que han sido mencionados en la denuncia del exdirector de Pemex. Es algo que tendrá que decidir la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero. Hasta ayer jueves, el jefe del Ejecutivo no quiso entrar de lleno a opinar sobre los señalamientos, ya que no había leído el texto completo y dijo que sería este viernes en su gira por

Aguascalientes. Sin embargo, mencionó que si todo lo que el ex funcionario denuncia es verdad, será mucho el desfalco a la hacienda pública, en especial a la paraestatal, por lo que el daño debe repararse y lo robado devolverse. “Es mucho dinero el que se utilizó para entregar mordidas, si se demuestra lo que dice el señor Lozoya, y mucho dinero el desfalco a la hacienda pública, en particular a Pemex”. También considera que la denuncia no es apócrifa y se trata, en efecto, de la que el ex

funcionario presentó a la fiscalía; sin embargo, aclaró que eso “no significa que todo lo que está ahí sea cierto”, pues falta que la autoridad recabe todas las pruebas que se ofrecen. Dijo no ordenó que se diera a conocer el video ni la denuncia de Lozoya, sólo ha dicho que debía llevarse a cabo el proceso legal de manera transparente. Tanto el expresidente Salinas como Peña Nieto guardaron silencio, a diferencia de Felipe Calderón que de inmediato salió a negar las acusaciones en su contra, y del propio Ricardo Anaya, que interpuso una querella por daño moral.

PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS LAURA ROJAS; MIGRACIÓN REQUIERE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en su participación en la 5ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, afirmó que atender el fenómeno migratorio requiere de acciones sustentadas en la cooperación internacional y la responsabilidad compartida para crear condiciones más favorables en los países de origen, tránsito, destino y regreso de personas migrantes, indico que desde la Cámara de Diputados se hacen esfuerzos de mayor vinculación en el ámbito interparlamentario para generar soluciones integrales ante la movilidad humana, señaló que México se adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, con lo que estableció el compromiso de diseñar una política migratoria de respeto al Estado de derecho y de reconocimiento a los derechos humanos de las y los migrantes, la diputada presidenta comentó que en la actualidad la situación no ha mejorado, porque la pandemia por el COVID-19 ha exacerbado los problemas y ha colocado a las personas migrantes en mayor vulnerabilidad y riesgo sanitario, aseguró que en México este fenómeno se enfrenta desde varias perspectivas, porque es un país de origen, tránsito, destino y de regreso de migrantes, lo que convirtió a este tema en una prioridad de la agenda nacional desde hace varias décadas.









LA PRESIDENTA DEL SENADO MÓNICA FERNÁNDEZ: AVANZAN CONSENSOS PARA CONGRESO DIGITAL

Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, presidió la segunda reunión del grupo de trabajo que prepara el dictamen sobre un Congreso Digital, en el que se dieron los primeros consensos entre los senadores de los distintos grupos parlamentarios, y en los que el senador Eduardo Ramírez propuso que se elabore un primer documento con los acuerdos que ya existen y sea presentado la próxima semana, con el propósito de avanzar. Fernández Balboa apoyó la moción y a conocer que existen coincidencias en cuanto a que se pueda plasmar en la misma constitución lo relativo a este tema y que las solicitudes de sesiones virtuales sean aprobadas por las dos terceras partes del pleno, o en su defecto se reúnan las firmas respectivas. Queda pendiente por definir las causas y en qué casos se podría recurrir a este instrumento digital, pero dejar en claro que sería en forma excepcional. Señaló que se tienen que analizar los diferentes escenarios, aunque consideró que la propia Constitución ya establece las situaciones de emergencia en el país y esa podría ser la base. Consideró también se integren al grupo de trabajo personal de informática, de Comunicación Social y del Canal del Congreso.

RICARDO MONREAL IMPULSA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL LEGISLATIVO

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, y el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, inauguraron la especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO) y el Instituto Belisario Domínguez (IBD), la cual tiene el propósito de fortalecer la profesionalización y capacitación del personal legislativo. El morenista resaltó la importancia de la profesionalización y la capacitación del Congreso para el mejoramiento de la calidad, la productividad y la eficiencia de las actividades parlamentarias, y felicitó a ambas partes por este curso que se impartirá de manera virtual. Osorio Chong mencionó la labor del del IBD, el cual preside, al acercar a las y los legisladores el conocimiento y las herramientas para enriquecer el debate parlamentario y fortalecer el trabajo de la Cámara Alta. El curso se desarrollará durante nueve meses, 122 alumnos de 27 entidades, de los que 41 estarán becados por el IBD, y participan integrantes del personal legislativo de los congresos locales, abogadas y abogados litigantes y legisladoras locales.









DIPUTADO FEDERAL MARIO DELGADO:PARTIDO MORENA DEBE SER EJEMPLO DE DEMOCRACIA

El coordinador de los diputados federales de Morena y aspirante a la dirigencia nacional, Mario Delgado, tiene claro la situación que prevalece en el partido es por su actuación sectaria y alejada de las recomendaciones del líder fundador, Andrés Manuel López Obrador, y de los valores que fundaron como un gran movimiento del pueblo de México para establecer una auténtica democracia. “No es legítimo argumentar una intromisión en la vida interna de Morena, porque quienes así lo expresan tienen un interés faccioso para prorrogarse indefinidamente en la dirigencia”, dijo, al señalar que esta fuerza política debe poner el ejemplo de transparencia, apertura, inclusión y democracia, “sin que nadie se lo ordene; ésas son nuestras raíces, ése es el origen del movimiento”. Criticó que las dirigencias interinas de Morena han ignorado el llamado del fundador de su movimiento, para realizar una encuesta abierta; “también están por cumplir un año desacatando sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reiteradamente ha ordenado que se realice una encuesta abierta a las y los simpatizantes y militantes del partido, para la elección de su dirigencia”. Quienes se cierran ante la realización de una encuesta abierta y la renovación constitucional de la dirigencia partidista desconocen, por intereses personales, la lucha en la que ellos mismos han participado durante décadas.

RAMÍREZ CUÉLLAR: MORENA SIEMPRE SE HA SUJETADO A LAS SENTENCIAS DEL TEPJF

El dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien hizo un insistente llamado a los magistrados a la responsabilidad, apegarse a derecho, a la mesura y exigir el respeto absoluto a la vida interna del partido. “No podemos estar ante la presencia de un asalto al partido y atentado contra la democracia”, mencionó y también convocó a la militancia a defender al partido, ante lo que consideró un despojo partidario. El contenido de resolución es una intervención grosera y burda que perjudicaría a las instituciones democráticas del país y a uno de los instrumentos fundamentales de la 4T, habría dicho antes de que el Tribunal Electoral votará el proyecto, al que señaló de mentir y falsear la realidad, porque nunca han hemos incumplido con la sentencia, y se han sujetado a las resoluciones de la Comisión de Honestidad y Justicia y a las sentencias de la sala Superior y han actuado apegado a los estatutos.

RICARDO ANAYA, EL PRIMERO EN PRESENTAR DENUNCIA POR ACUSACIONES DE LOZOYA

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, ya le agarró el gusto por andar en los tribunales inmediatamente presento una denuncia en contra del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por lo que consideró un daño moral. El panista es señalado por haber recibido seis millones de pesos para aprobar la reforma energética, según los dichos del propio Lozoya, que negó de inmediato. “Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas”, dijo Anaya, quien ha sido el único que había presentado una denuncia contra Lozoya, de todos los que se han mencionado. De hecho, hay quienes consideran que lo revivieron políticamente y ha aprovechado la ocasión para atraer todos los reflectores. Como se recordará en su campaña del 2018 anduvo en la mira de la entonces Procuraduría General de la República. En esta ocasión dio a conocer que iniciaba acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a su acusador. El también expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ha señalado que las fechas señaladas en la denuncia no concuerdan con la realidad.

LUIS VIDEGARAY: ABSURDAS, TEMERARIAS E INCONSISTENTES LAS ACUSACIONES

El exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, esperó varios días para defenderse de las acusaciones de Emilio Lozoya, quien junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, han sido señalado como los autores intelectuales de la entrega de sobornos a exlegisladores para aprobar las llamadas reformas estructurales. El también excanciller calificó las acusaciones de "absurdas, temerarias e inconsistentes", además de falsas. Son "mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus actos" y que el único responsable de lo que ahora enfrentan su hermana, madre y esposa son responsabilidad del mismo extitular de Pemex. Incluso, recordó que "desde aquellos años (el sexenio de Peña Nieto) es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex". No hizo mención de que recurrirá a los tribunales a defender su honor.

JOE BIDEN Y KAMALA HARRIS SIGUEN CON EL PANORAMA FAVORABLE PARA LLEGAR A LA CASA BLANCA

A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el panorama sigue favorable para los demócratas, con el ex vicepresidente Joe Biden, con una ventaja nacional de dos dígitos sobre el presidente Donald Trump, en medio de la desaprobación continua del manejo de la pandemia del coronavirus, de acuerdo a una encuesta de The Washington Post y ABC News. Por ello, los demócratas iniciaron su convención el 17 de agosto en un ambiente de optimismo, pero saben que todavía falta la recta final y no pueden cantar victoria. Biden y su compañera de fórmula, la senadora demócrata por el estado de California, Kamala D. Harris, mantienen una ventaja sobre Trump y el actual vicepresidente Mike Pence de 53% a 41% entre los votantes inscritos. Según esos sondeos, los resultados son idénticos en una muestra más grande de adultos en edad legal para votar. El margen nacional actual de Biden sobre Trump entre los votantes es ligeramente menor que el de de 15 puntos que obtuvo en una encuesta realizada el mes pasado, y algo mayor que el de una encuesta de mayo en la que tenía una ventaja de 10 puntos. A finales de marzo, cuando la pandemia estaba empezando a azotar Estados Unidos, Biden y Trump estaban separados por apenas dos puntos, con el ex vicepresidente manteniendo una ventaja insignificante estadísticamente hablando.

RUSIA APLICARÁ LAS PRIMERAS VACUNAS EN FORMA MASIVA DE LA “SPUTNIK V” LA PRÓXIMA SEMANA

Rusia tiene todo listo para realizar las primeras pruebas masivas de su potencial vacuna contra el Covid-19, en más de 40 mil personas y serán supervisadas por un organismo extranjero cuando comiencen la próxima semana, en cuyo proceso existe una gran expectativa. La polémica “Sputnik V” ha sido la prometa en ser registrada y ha sido recibida con ciertas reservas por la comunidad científica, sobre todo porque consideran que no será desarrollada la Fase Tres, Pero por lo pronto la vacuna ha sido promocionada por autoridades y científicos rusos como segura y efectiva, tras dos meses de estudios de pequeña escala en humanos, aunque os resultados no se han hecho públicos aún. No obstante, los expertos se han mostrado escépticos, advirtiendo contra su uso hasta que se adopten medidas sobre ensayo y regulaciones a nivel internacional y se demuestre que son exitosas. Rusia ha recibido pedidos de hasta 1.000 millones de dosis de la vacuna desde todo el mundo y tiene capacidad para producir 500 millones de dosis anuales a través de asociaciones para su elaboración, afirmó. México 2 mil dosis de vacunas Sputnik V contra Covid-19, serán enviadas a México para que sean aplicadas en fase 3 de prueba.

USE CUBREBOCAS SALVESE





RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz