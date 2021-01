México terrible y violento

Por: Airam Sucedo

El 2020 terminó y pareciera que el inicio de un nuevo año es una oportunidad de un nuevo comienzo para el país. Sin embargo, los estragos de la violencia y la inseguridad siguen latentes en el territorio. No disminuyen y no son constantes, únicamente aumentan día con día. ¿Lo peor? Esta situación está muy diferenciada por entidades. Si bien la violencia e inseguridad son problemas grandes en todo el país, hay estados que se han visto mucho más afectados, donde los habitantes libran una batalla diaria por no ser víctimas de algún delito. Causa en Común realizó un estudio recabando y analizando las cifras de incidencia delictiva emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante todo el año. Mediante estas cifras es fácil notar que 2020 fue el año con más delitos para el país, además de mostrar los estados donde la violencia está más presente.

Los delitos analizados son homicidios, feminicidios, extorsión, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. Es claro que en todo el país se presentan estos delitos; no obstante, hay un grupo de entidades con más violencia y delitos, ya que de entre todos los estados, los siguientes encabezan la lista de entidades con más registros de cada delito, siendo entonces los estados más inseguros del país. Las entidades con más delitos registrados son: Estado de México, la Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Veracruz.

Por ejemplo, en el Estado de México, durante 11 meses en 2020, se registraron 2725 homicidios, 133 feminicidios (siendo el estado con mayor número de feminicidios y por ende de los más peligrosos e inseguros para una mujer), 167 secuestros, 2901 extorsiones, 69,183 robos con violencia, 19,781 robos de vehículos con violencia y 28,278 casos de violencia familiar (también es el estado con más casos de este delito).

Debido a la pandemia, se puede entender la alza en las cifras de violencia familiar durante 2020 respecto a 2019 (que fue de 8366 registros) debido a la permanencia de las familias en sus hogares por la cuarenta. Por otra parte, el desconfinamiento puede ser la causa del alza de robo con violencia, en el que se dio un aumento entre el 15% y un 19% entre los meses de mayo y junio de 2020. Sin embargo, esto no es una justificación a los altos índices de incidencia, sino que demuestra la baja capacidad estatal y la falta de estrategias fuertes en materia de seguridad pública.

Otro caso relevante es Veracruz, que registró 1402 homicidios, 82 feminicidios (en segundo lugar después del Estado de México), 129 secuestros, 685 extorsiones, 9159 robos con violencia, 1958 robos a vehículos con violencia y 9572 casos de violencia familiar. Esta entidad también ha registrado un gran número de delitos, lo que no sólo es preocupante, sino que corrobora la falta de medidas de seguridad efectivas.

Finalmente, es importante mencionar que estas cifras pueden no estar completas pues, desde Causa en Común, se ha hecho énfasis en el serio problema de sub-registro, principalmente por la desconfianza y las dificultades para denunciar, además de la posible manipulación y ocultamiento de cifras. Las anomalías en las cifras de delitos reportados, entre diciembre de 2018 y 2020, se dan, en particular, en los rubros de feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia. Se sabe que el número de estos delitos es mucho más grande de lo que se reporta. Entonces, queda preguntarnos ¿cómo iniciar un nuevo año, si los rezagos de la violencia del 2020 son sólo el indicio de lo que nos espera para el 2021?