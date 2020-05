Presidenta del Senado Mónica Fernández: La permanente podrá sesionar a distancia

Los integrantes de la Comisión Permanente tomarán algunas reglas básicas para su funcionamiento ante la emergencia sanitaria, en las que se incluyen el desarrollo de sesiones presenciales y, en su caso, a distancia, informó la presidenta Mónica Fernández Balboa, quien dijo que lo que se busca es cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación asociadas a Internet. Aclara que este tipo de sesiones se realizarán para la presentación de asuntos que no requieran discusión ni votación y se transmitirán por el Canal de Televisión del Congreso y a través de las redes oficiales del Senado de la República. Dijo que en el acuerdo aprobado también precisa que el proceso parlamentario para la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, así como el relativo a cualquier asunto que requiera de la deliberación y de la votación de la Comisión Permanente, se realizará únicamente en sesiones plenarias presenciales. Para las sesiones a distancia, la senadora Fernández Balboa, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva instruirá la publicación en la Gaceta el citatorio dirigido a sus integrantes, donde se señale el día, hora y plataforma digital de comunicación remota por la cual se llevarán a cabo, entre otros aspectos.





EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR PONE EN MARCHA PLAN DN-III PARA COVID

En la víspera de entrar a la fase más crítica de la propagación del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la aplicación del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, de la Secretaría de Marina. “Tenemos infraestructura, hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos, enfermeras suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud”, dijo el mandatario, al destacar que la capacidad hospitalaria no ha sido rebasada, sin embargo se ampliará para fortalecer a los seis estados que concentran la mayor carga de enfermedad: Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California. “A pesar de la tragedia, del dolor, tuvimos la suerte de prepararnos porque hubiera sido más difícil enfrentar la pandemia sin tiempo. Otro elemento bueno es que la epidemia en México no se está expresando de manera uniforme. El jefe del Ejecutivo indicó que se atenderá de manera puntual las seis entidades con mayor contagio sin descuidar el resto del país. “Hay certidumbre de que vamos bien a pesar de la tragedia y vamos a dar el último jalón, que nos quedemos en casa, que nos cuidemos para salir adelante porque ahora se va demostrando lo que los científicos, los matemáticos han proyectado en cuanto a casos de infectados y hospitalización”, expresó. Por su parte, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, detalló que con el Plan DN-III contra la Covid-19, la Sedena podrá a disposición del gobierno federal 13 hospitales militares.





PRESIDENTE DE JUCOPO MARIO DELGADO: CON DIALOGO Y ARGUMENTOS MORENA PERSEVERA EN APROBAR INICIATIVA DEL EJECUTIVO QUE GUARDA EQUILIBRIO DE PODERES.





El coordinador de Morena, Mario Delgado encabezó la reunión virtual de la Junta de Coordnación Política, con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, con quien analizaron los efectos del coronavirus en la economía dl país y las acciones emprendidas por el gobierno para enfrentar la crisis. Estuvieron en conectados, Carlos Puente, Reginaldo Sandoval,,René Juárez y Geraldina Herrera. La funcionaria hizo una amplia explicación de los programas y apoyos que se han puesto en marcha para apoyar a las Pymes y que tienen como eje principal apoyar a los más necesitados. Delgado dijo que “Vamos a seguir insistiendo en modificar la Ley, para poder definir cuándo hay una emergencia económica; que la Cámara de Diputados pueda aprobar a solicitud del Ejecutivo el llamado a la emergencia económica; que se pongan reglas claras para la reasignación de recursos. Este es un acuerdo mínimo fundamental para acotar la discrecionalidad en el ejercicio del gasto para que nuestro país esté preparado para emergencia económica y para que se preserve el equilibrio de poderes.





PRESIDENTA DE CAMARA DE DIPUTADOS LAURA ROJAS: EN LA PERMANENTE VAMOS CONSTRUIR SOLUCIONES A LA CRISIS.





La diputada quien es presidenta de cámara de diputados Laura Rojas y en la permanente es vicepresidenta considera que este periodo no debe ser uno más. "Estamos ante circunstancias extraordinarias, en las que se requiere una voluntad extraordinaria por parte de todas y todos, para poner a México por delante y estar a la altura de lo que demanda este momento histórico", expresó. Está convencida que en este periodo debe ser un espacio de diálogo y de construcción de soluciones a la emergencia sanitaria y a la crisis económica por las que atraviesa nuestro país. Por lo pronto dijo que no se propondrán sesiones extraordinarias a menos en dos semanas, por el pico de contagios. Esto es adecuado. porque no hay condiciones sanitarias ni políticas para sesionar. “Deberemos discutir cómo superar la emergencia sanitaria y como reactivar la economía y recuperar empleos”, añadió.

SENADORA VÁZQUEZ MOTA EXHORTA A LEGISLAR EN FAVOR DE LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS

La senadora Josefina Vázquez Mota consideró necesario aprobar diversas iniciativas que se han presentado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y protegerlos de ataques y maltratos. Refirió que ya hay más de 2 mil contagios del personal de salud por coronavirus. Lamentó que también se encuentran en la lista de fallecimientos, en muchos casos por no tener protección, cuidado y las pruebas a la que tienen derecho, pero que desafortunadamente no han podido contar con ellas. Josefina Vázquez Mota consideró que frente a estas realidades, el Senado de la República debe atender las iniciativas que se han presentado al respecto, como aquellas que buscan modificar el Código Penal Federal, a efecto de aumentar las penas, de manera muy severa, para quienes agredan a médicos o enfermeras. Indicó que hoy los héroes y las heroínas de México se visten de bata blanca pero enfrentan, al menos, tres grandes adversidades: el crimen organizado, la precaria condición en la que la gran mayoría dan “la batalla para salvar nuestras vidas y la de nuestras familias”, y la barbarie e ignorancia que los agrede y maltrata.

CORDINADOR DE DIPUTADOS DEL PRI RENÉ JUÁREZ: NECESARIO BUSCAR ALTERNATIVAS PARA RESCATAR A PEMEX

El coordinador de los diputados federales del PRI, René Juárez, no ve un buen panorama para Petróleos Mexicanos, por lo que reitera su disposición para buscar alternativas que coadyuven al rescate de esta empresa productiva del Estado Mexicano. La mala situación por la que atraviesa la paraestatal hace necesario evaluar la reducción de las metas de producción de petróleo y gas natural, cerrando pozos que no son rentables; así como, revisar las metas de refinación para determinar cuáles refinerías deben cerrar por el tipo de petróleo que consumen o por la falta de equipo coquizador que tengan. Dijo que tan sólo en el primer trimestre de 2020, Pemex reporta una pérdida neta de 560 mil millones de pesos. Insistió que es necesario ajustar el Plan de Negocios de Pemex ante los efectos de la crisis petrolera, la baja en el grado de inversión y las pérdidas reportadas en 2019 y el primer trimestre de 2020.

ALCANZAN REMESAS CIFRA HISTÓRICA PARA UN SOLO MES

En marzo de 2020, el flujo de remesas alcanzó 4 mil 016.1 millones de dólares, nivel no visto para un solo mes, lo que representó un crecimiento de 49 por ciento, incremento mensual más alto desde que se tiene registro (1995), según cifras del Banco de México (Banxico). Precisa que en marzo de 2020, la remesa promedio fue de 378 dólares, por arriba de los 321 dólares registrados en febrero, mientras que el número de operaciones para el envío de remesas registró un incremento mensual de 26.5 por ciento, el más alto desde enero de 2001. Con respecto a marzo de 2019, el flujo de remesas representó un incremento anual de 35.8 por ciento, el más alto desde diciembre de 2003. En los primeros tres meses del año, las remesas sumaron un monto de 9 mil 293.2 millones de dólares, la cifra más alta para un mismo periodo.

TRUMP AFIRMA QUE CON EL MURO EU SERIA MENOS VULNERABLEAL CORONAVIRUS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene ahora en la mira a México por el Covid-19 y estimó que México está sufriendo "grandes problemas por el coronavirus" y que California no quiere que la gente llegue por la frontera sur. Aprovechó para recordar la construcción del muro fronterizo, que ya tenía un poco olvidado por la pandemia. "Tienen mucha suerte de que yo sea su presidente. ¡La frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo rápidamente!, aseguró el mandatario. El muro en la frontera va rápido, así lo aseguró al informar que más de 276 kilómetros ya están construidos y que a principios del próximo año, o quizá antes, ya se habrán levantado 450 más.

¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!





