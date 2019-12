Primer periodo ordinario del segundo año legislativo 2019

En los recorridos que he realizado en el Distrito 24 del municipio de Naucalpan de Juárez —por el que fui electa como diputada federal—, me ocurre con frecuencia algo muy interesante. Platico con los vecinos y, en muchas ocasiones, me preguntan qué es en lo que a ellos les beneficia mi trabajo en la Cámara de Diputados. En pocas palabras, las cuestiones son, ¿para qué sirve que yo sea su diputada? y ¿cuáles —en concreto— son los beneficios que de ello reciben?

Me parece que, este cierre del año puede ser un muy buen momento para compartirles cuál es el trabajo que hemos realizado en este periodo ordinario de labores legislativas. Trataré de hacerles aquí un breve resumen.

En primer lugar, y muy importante, fue la reforma a la Constitución para facilitar la consulta popular. Hicimos una propuesta, gracias a la cual, ahora sí será más fácil que los ciudadanos puedan utilizar este instrumento, y con ello, manifestar su posición respecto de diversos temas de interés público y nacional. Además, logramos la revocación de mandato para el Presidente, abriendo con ello la posibilidad de que, si un presidente de México está trabajando mal, se le puede quitar del cargo. Si esta figura hubiera existido en los periodos de Calderón y Peña Nieto, seguramente el país se hubiera evitado un terrible baño de sangre. La “guerra contra las drogas” dejó un cementerio de más de un cuarto de millón de personas damnificadas. Y en el caso de Peña, no hubiéramos tenido que soportar esa escandalosa corrupción que tanto daño nos ha hecho.

Siguió el dictamen al artículo 28 constitucional que prohíbe la condonación de los impuestos. Ya no será posible que nadie pueda perdonar o condonar los pagos de impuestos a los empresarios que corrompen a los funcionarios. Si los ciudadanos trabajadores pagamos impuestos, que también lo hagan los grandes o medianos corporativos que han sido los más beneficiados de aquella economía nacional saturada de privilegios, “cochupos” y corruptelas neoliberales.

Se aprobaron también ocho nuevas leyes. Tres tienen que ver con la educación y su mejora continua, así como con la capacitación de los maestros y el mejoramiento de las escuelas. Todo esto refuerza la reforma del artículo tercero constitucional. Se busca la mejor educación para los estudian.tes en todos sus aspectos, desde maestros que puedan enseñar mejor, hasta lugares más dignos para aprender.

Además, se aprobó la Ley de Austeridad Republicana, la cual impedirá que el gobierno pueda derrochar el dinero de todos los mexicanos. Estarán prohibidas los gastos ostentosos y sin sentido —que tanto han ofendido a millones de mexicanos— y que el sistema económico empujó creando una dolorosa miseria. Ahora, todo el dinero que se ahorre, por ley, tiene que dedicarse a programas sociales, y en beneficio directo para la población más vulnerable.

Un siguiente trabajo fue el de establecer el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a efecto de que trabajadores y patrones, antes de iniciar un juicio laboral, busquen llegar a un buen acuerdo para los dos. El objetivo es no tener más trabajadores esperando justicia por años o, peor aún, que se permitan estrategias abusivas para quebrar centros de trabajo con todos los derechos laborales. Ahora, todo estará acompañado de una verdadera transparencia y democracia sindico- laboral. Esto traerá un enorme beneficio, principalmente, a los trabajadores, incrementando sus ingresos y estabilidad.

Como cada año sucede, se aprobó la Ley de Ingresos y de Egresos. Ésta, que es el presupuesto de la federación, establece de dónde saldrá el dinero para el gobierno y en qué se va a gastar para beneficiar a todos los ciudadanos. Como nunca, logramos la reducción de gastos inútiles en burocracia, arrendamientos y gastos superfluos, para lograr así aumentar el ingreso en beneficio directo a la población más vulnerable.

El sistema neoliberal fue una fábrica de pobres y después criminalizó la pobreza de un modo brutal. Metió injustamente a la cárcel a miles de víctimas, a quienes hoy podremos hacer justicia a través de la aprobación de la Ley de Amnistía Federal.

De las 75 reformas a diversas leyes, destaco dos que impactan de forma muy visible en la vida de los ciudadanos: la primera de ellas prohíbe el uso de inhibidores de señales de geolocalización, ya que son aparatos que sirvieron al crimen organizado para robar e interceptar las comunicaciones y los transportes. Y la segunda es una modificación a la ley del IMSS, para que los familiares de los afiliados que desaparecen puedan cobrar, un mes después de la desaparición, la pensión que les correspondería en caso de su fallecimiento.

Estos y muchos otros dictámenes más deben hacernos sentir que podríamos retomar la confianza en nuestros nuevos representantes legislativos, y volver todos a sentirnos honrados de los diputados y senadores que hoy realmente nos representan. Feliz año nuevo a todos los lectores y espero que el año que viene podamos seguir en esta oportunidad de compartir con ustedes lo más importante del trabajo legislativo de esta 4ta. transformación.





