¿Quién dice la verdad?

La plática que tuvo lugar a bordo de un avión, era parte de lo que dos pasajeros mexicanos comentaron a lo largo de casi tres horas entre Miami y la capital mexicana.

Llama la atención por lo que implica para los votantes de las elecciones presidenciales del primero de julio.

Me quede escuchándolos atentamente porque me dio luz a muchas preguntas.

Al menos muchos mexicanos tienen conocimiento de algo que nosotros en los Estados Unidos no supimos a tiempo hace casi año y medio.

“Y ¿tú qué crees? ¿Que eso del Cambridge que tanto mencionan por lo de Facebook nos vaya a afectar a nosotros también aquí en México?”

El otro joven respondió rascándose la cabeza…

“Ve tu a saber, y ni siquiera sabemos si, es si o es no. Sobre todo, con la modernidad que trae arriba “ya sabes quién”. ¿Qué sabemos nosotros lo que planean los políticos que quieren llegar a Los Pinos?”

Tenían razón esos personajes mexicanos, que, a diferencia de millones de votantes norteamericanos sin idea de lo que el popular Facebook estaba haciendo con sus vidas manipulando la información que poseían, movieron todo a favor de un candidato y en contra de la otra.

“Ahora pues, -dice uno- de que nos pongan noticias falsas, pues de eso no estamos a salvo porque, ¿Quién puede diferenciar entre una cosa y otra con tanto candidato atacándose de acá para allá y nosotros en el medio?

El joven seguía explicando

“Ya sabes quién” como le llaman, sin mencionar su nombre, tiene un ejército cibernético que lo protege porque, clarito queda que, cuando alguien le ataca, salen cientos a contraatacar, utilizando las mismas redes para ir sepultando los comentarios en su contra, que van bajando de lugar, y en su sitio quedan aquellos buenos que ellos mismos ponen”

El otro interlocutor pregunta entonces

“Y ¿eso es obra de los del Facebook?”

“No. -responde rápidamente el otro-simplemente es parte de la estrategia de los candidatos que están utilizando a su favor todas las artimañas de las redes sociales. Si no es “ya sabes quién” que es el mas ducho en eso, pues entonces están los otros, que no se quedan atrás”

“Por el filtro de la información si me preocupa -me dice la productora de telelevisión Lupita Andrade- Nos pueden robar un montón de datos y no sabemos que sucede con esta, lo último es la manipulación electoral.”

“En redes sociales en un debate producido por Univision Digital esta semana, en un evento desde ciudad de Mexico con representantes de los candidatos presidenciales, incluidos hasta los independientes como Margarita Zavala y El Bronco, todo, curiosamente -dice la productora- eran comentarios a favor de “ya sabes quién” que retuiteaban una y mil veces sus gentes. Las consignas eran parecidas: AMLO 2018, AMLO presidente.

Lo que se resume en una clara búsqueda del voto auspiciado en forma cibernética para el primero de julio próximo.

La premisa es clara: Si logran que Facebook los apoye, cualquier candidato habrá ganado. Mas claro que nada queda que FaceBook puede utilizar sus mejores recursos a favor de quien se decida: detectar usuarios con su preferencia electoral por las veces que busca información sobre este en las redes, en fin, que todo queda registrado virtualmente.

“Pero hay algo mas. En las campanas políticas hay gente que invierte en publicidad, pero ahora mas que hacer eso todo se trata de invertir en las redes sociales. Se creía que Meade dedicaba recursos a eso, pero ahora tiene aparentemente rival con “ya sabes quien”

Lo que sigue haciendo a todos preguntarse: ¿Quién dice la verdad? Y no hay quien responda.