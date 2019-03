Teatrikando | Y brotaron interesantes anécdotas de Silvia Pinal

El Arq. Victor Abboud inauguró una exposición en el Centro Cultural y Social Veracruzano A.C. se llama Retrospectiva, nunca o casi nunca había vendido ninguna pieza.

Ahora que se anima a exhibir 50 años de pinturas, se sintió agradecido con la vida. Así que reunió a los amigos de toda la vida y les mostró sus diferentes facetas, que tienen una línea conductora, bandas, líneas, que se entrelazan para trazar imaginarios universos que así se hacen tangibles.

Abboud ha sido escenógrafo de varias personalidades del medio artístico, una de ellas es Silvia Pinal, a la que remodeló hace un par de años el teatro que hoy lleva el nombre de la actriz, uno de los detalles que observó con tristeza es el estado de las butacas – ya rehabilitadas- ya que al ser un teatro enfocado al teatro escolar, tenía tres y hasta cinco funciones en un día, los niños y adolescentes no quieren ver teatro, lo que desean es el boleto para demostrar que sí fueron, y pasar la materia de un profesor al que los montajes en sí no son los importantes.

Así transcurrió la noche de la presentación de su exposición, calificable de atractiva, majestuosa, con movimiento y expresión de sentimientos muy bellos; se contaron anécdotas y más anécdotas, por ejemplo, sobre las remodelaciones hechas a la casa de la señora Pinal. Felicitaciones.

SUGEY ABREGO ES LA ROMPEHOGARES

Es destacable la dirección de Abril Mayet que logra la ilusión de estar viendo a muchas actrices, que dialogan entre sí, que se quitan y ponen diversos atuendos para maravillarnos con su talento y ductilidad.

Es fuerte el mensaje que lanza a los espectadores y espectadoras, va diseccionando con humor negro, rosa y blanco, la relación que se da entre un hombre y la "otra", que al principio creen que nadie les verá, luego les entra la preocupación por ser percibidos y todo cambia.

Es una cirugía de las relaciones extramaritales que empiezan con un “mi esposa no me comprende”, “estoy por divorciarme” etc… Hasta llegar a momentos que hacen reír por lo extraño de los argumentos, por lo sinceros o falsos que son ¡y lo creen las inocentes! O hacen como que lo creen porque no se pueden desprender de esa relación calificable de tóxica (como tóxico es el coñac, pero eso sí, muy rico) A la vez que va cambiando frecuentemente de ropa, aditamentos, para mantener la ficción de que estamos frente a varias mujeres.

Muy recomendable monólogo que, sin duda, hará ver viejos a los que ya están en escena.