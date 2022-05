Tech trends | El triste éxito de la apología del odio

@daguilargallego Twitter





“Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”; esa es la definición de la palabra odio para la Real Academia Española y que vemos muy activa en estos tiempos de “alzar la voz” a través de redes sociales y plataformas digitales que, sin ningún problema, pueden hacer eco en millones de personas de manera inmediata. Desafortunadamente el discurso de odio, el radicalizar un pensamiento hasta llevarlo al extremo es muy exitoso para ganar seguidores en redes sociales, hacerse notorio y también para ganar votos electorales, por eso vemos este discurso cada vez más activo en nuestra vida cotidiana. Obviamente no es el hilo negro, Adolf Hitler era la viva voz del líder carismático envuelto en odio; fue el mismo discurso y acción de odio lo que lo hacía carismático frente a millones que se identificaban con él. En ese entonces la propaganda era a través del radio y la imprenta, y siempre de manera unilateral; es decir, era la voz de una sola persona; hoy, la voz se genera por millones con discursos engarzados a través de las redes sociales y blogs.

Es precisamente un sitio web llamado 4chan uno de los principales promotores del discurso de odio y racismo oculto en la bandera de la libertad de expresión, donde millones de personas comparten, de manera anónima, este tipo de información. Fue este mismo sitio web junto con otro en Facebook llamado “North Florida Patriots” los que, aprovechando la tragedia de la masacre el pasado 24 de mayo en Uvalde, Texas, subieron un contenido falso diciendo que el atacante, que había fallecido en manos de la policía, era transgénero y algunas personalidades como el congresista Republicano Paul Gosar aprovecharon la desinformación y el momento para lanzar ataques de odio como el que subió en sus redes sociales colocando: “We know already fool. It’s a transsexual leftist ilegal alien named Salvatore Ramos. It’s apparently your kind of trash”, momentos después lo eliminó de las redes al saber que era falsa la información.

Lo relevante, es lo fácil y exitoso que es para cualquier persona escribir un texto ofendiendo y fomentando el odio y la intolerancia hacia algo o alguien a través de las redes sociales. En México no estamos muy lejos de esto, comenzando por el discurso del que debería ser más respetuoso y conciliador del país; el presidente, que fomenta una división entre conservadores y liberales y que, tristemente aquellos que no tienen identificación con su movimiento de la 4T son los primeros que atacan, estereotipan e insultan a los que sí están a favor del movimiento; desde chats en WhatsApp hasta notas de prensa donde la palabra “chairo” ya se ha vuelto un insulto. Hoy, las redes sociales nos dan mucha libertad pero también mucha responsabilidad; ojalá todos la sepamos usar en contra de la apología del odio.