A la ro ro, niño... Apps para lograr el sueño profundo

Muchas personas sueñan con llegar a casa y dormir placenteramente por ocho horas, aunque en ocasiones esto resulta imposible, debido a las largas jornadas de trabajo, los tiempos de traslado, el estrés o los pendientes que hay que resolver al día siguiente.

A medida que pasan los meses y sigue la pandemia, las personas han buscado nuevas maneras de distracción, pero también retos a superar y la manera de desahogarse a cualquier hora del día.

Así, mientras transcurrieron las tardes de confinamiento, las aplicaciones móviles para dormir y meditar se abrieron paso entre la sociedad.

De acuerdo con cifras de Gympass, en el primer trimestre del año, el uso de aplicaciones de salud mental y emocional aumentaron 130 por ciento respecto a lo registrado al cierre de 2020.

Sin embargo, hubo empresas como Netflix que se subieron a la ola del relajamiento, y no necesariamente para dejar correr una película en la sala, a través de herramientas como series de video para ayudar a la gente a conciliar el sueño.

A inicios de año, la empresa lanzó la serie Guía Headspace para la meditación, compuesta por ocho episodios con lecciones para alcanzar el potencial personal, lidiar con el dolor o estrés, y aprender a ser amables.

El estreno del cortometraje ocurrió en medio de la peor crisis sanitaria de la historia, una clara muestra de que, aún en los momentos difíciles, hay oportunidades (de negocio) que no se pueden dejar pasar.

Tanto fue el éxito de estos videos que meses después llegó la Guía Headspace para el buen dormir, la cual está conformada por siete capítulos con una duración aproximada de 20 minutos por episodio.

A lo largo de estos cortos, el gigante del streaming proyecta diversas técnicas para relajarse antes de ir a dormir. Hay capítulos que hablan sobre el insomnio, el desgaste que implica el uso del celular antes de ir a la cama, así como el supuesto control de los sueños y cómo aprender a sobrellevar el estrés.

La solución para aquellos que no quieren pagar una suscripción para aprender a dormir o meditar llegó en forma de aplicaciones móviles.

En 2020, según la plataforma Priori Data, las aplicaciones para dormir o meditar más buscadas por los internautas en Google Play fueron Calm, con más de cinco millones de descargas durante primer semestre del año; seguida de Headspace y Meritoria, con casi dos millones de bajadas cada una.

En el caso de Calm, desde hace tres años la aplicación se convirtió en un “unicornio”, como se le conoce a las empresas de reciente creación que valen más de mil millones de dólares y que no cotizan en Bolsa.

Los directivos de las aplicaciones coinciden en que este tipo de soluciones siguen siendo tan rentables como cuando vieron la luz el año pasado. Las expectativas de las compañías especializadas es que su crecimiento se mantenga constante para los dos años siguientes, incluso cuando en 2021 las personas ya pueden salir a los restaurantes o asistir a un bar para distraerse por el confinamiento.

Ayam fue una de las soluciones digitales que vieron la luz en medio del confinamiento y en tan sólo tres meses consiguieron poco más de 10 mil usuarios, explica Javier Razo, fundador y director general de la empresa.

Parte de las funciones que ofrece la aplicación son videos, ejercicios y terapias para aprender a desarrollar todas las habilidades del ser humano, aunque también incluye tareas para meditar y descubrir al emprendedor interior.

“Las personas nos escriben y dicen que pueden dormir mejor con nosotros, incluso hay casos que comentan que dejaron de golpear a su pareja, desaparecieron episodios de ansiedad o crearon una mejor empatía con los jefes”, comentó el directivo en entrevista con la Organización Editorial Mexicana.

Datos de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, señalan que los problemas de sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida de más de 45 por ciento de la población en el mundo.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que debido al Covid-19, las personas se están acostando y levantando más tarde; se está perdiendo la sincronización de sueño con la noche y la vigilia con el día, mientras que se ha incrementado el tiempo que se pasa en la cama realizando otras actividades.

Adicionalmente, los mexicanos padecen con mayor frecuencia pesadillas y parálisis del sueño, conocida en México bajo la expresión de “se te subió el muerto”, lo que ha desencadenado problemas de ansiedad en el corto plazo.

Otra aplicación beneficiada por la pandemia fue Tila. En entrevista con la OEM, Christian Rojas, fundador y director general de la firma, resaltó que la aplicación nació bajo el seno de un grupo de psicólogos y expertos en bienestar humano, preocupados por los problemas desatados por la pandemia.

Uno de sus principales atractivos, señala el directivo, es que la aplicación ofrece cuentos para dormir narrados por Édgar Vivar, quien diera vida al personaje de Ñoño y el Señor Barriga en la serie de El Chavo del 8.

Frente a otras competidoras en el mercado, Rojas comenta que la rentabilidad de Tila se basa en sus servicios de suscripción para acceder a otro tipo de contenido, como material de terapia personalizada o ASMR.

Una clave para mantenerse en el negocio es atender la demanda de la población, comenta el directivo de Ayam. En el caso específico de esta aplicación hay un apartado en el que las personas podrán encontrar acompañamiento para sanar la pérdida de un ser querido.

“En el mercado internacional hay aplicaciones posicionadas. La primera diferencia es que no somos una aplicación, somos una solución integral educativa. No doy una asesoría para solucionar el síntoma, yo educo a la persona para que pueda afrontar una situación. Hay aplicaciones que buscan ofrecer de todo, pero a veces no se enfocan en un sólo mercado”, concluyó Javier Razo.

Según el reporte The state of app marketing, elaborado por AppsFlyer, el año pasado en Latinoamérica la categoría “Health and Fitness” (H&F) fue la décima con más instalaciones en México.

En el país, el primer lugar lo ocuparon las descargas de videojuegos, seguida de utilidades y fotografía.

Pero tal parece que la publicidad fue el gancho para atraer a los usuarios a las aplicaciones de H&F, pues 75 por ciento de las instalaciones fueron gracias a este rubro, de acuerdo con el informe de AppsFlyer.

La creciente popularidad de las aplicaciones de H&F, según la firma, también ha llevado a una mayor competencia, lo que hace que las estrategias de publicidad sean cada vez más importantes.