Seade deja pesimismo y espera que sí se ratifique T-MEC en 2019

El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Jesús Seade, dijo el miércoles que se espera que el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) sea ratificado antes de que finalice el 2019.

El funcionario agregó que volverá a reunirse el jueves en Washington con autoridades estadounidenses para discutir sobre el tratado, cuya ratificación se ha demorado en ese país, en medio de presiones de legisladores demócratas que buscan lograr una aplicación más estrictas de reformas laborales mexicanas.

El pasado 25 de noviembre, durante la conferencia matutina presidencial, el subsecretario se dijo pesimista en la aprobación del T-MEC porque no hay nada concreto con los legisladores de Estados Unidos.

Hace 1 año los gobiernos de México, EEUU y Canadá firmaban el TMEC. Largo año de esfuerzos para que los actores en EEUU logren su ratificación.



Nuestras Naciones convenimos como nunca q/TMEC, y mejorado, pondrá por delante a Norteamérica como la región más competitiva del mundo. — Jesús Seade (@JesusSeade) 1 de diciembre de 2019

Lamentó que en las últimas semanas se han "recrudecido" pronunciamientos de algunos sectores, con ideas "inaceptables" para México.

"No excluyo que en diciembre podría salir, pero sí estoy pesimista porque en días recientes, hace dos o tres semanas, el tono era muy positivo hacia el acuerdo y el último día, el jueves y viernes de la semana pasada que era el cierre del congreso empezaron otra vez a surgir estas ideas y cosas que ya estaban descartadas, que se habían discutido varios meses y que hemos dicho eso no", apuntó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes una propuesta de Estados Unidos de inspeccionar, directamente en el país, el cumplimiento de la reforma laboral, pero promovió la integración de un panel para dar cauce a controversias.

"Están planteando que pueda haber un especie de supervisión sobre el cumplimiento de la ley. Nosotros no aceptamos eso, que haya una especie de inspectores para ver si una empresa cumple con la ley", dijo López Obrador en su conferencia diaria en Ciudad de México.

"No se aceptó y lo que se está proponiendo es que, si hay una controversia en una empresa, no en todo el sector empresarial o no en toda la industria de México sino sólo en una empresa, pueda haber un panel", añadió.

El mandatario explicó que en ese panel podría participar de manera conjunta un representante de EE.UU., uno de México y un tercero "para que, si no se cumplió con la norma, en un plazo considerable, luego se pueda tener tiempo para reponer el procedimiento".

Así, dijo, "sino se repone el procedimiento en un plazo, estos panelistas que son como jueces decidan si realmente hubo una violación o un incumplimiento en materia laboral".

"Esto es lo estamos viendo en estos días porque queremos que se apruebe el tratado y no queremos que pase mas tiempo por los efectos que tiene el proceso electoral", apuntó López Obrador.

El presidente consideró que es un tema "complejo", que su gobierno está atendiendo con toda claridad y transparencia y destacó la figura del negociador Jesús Seade en quien confía plenamente "él ya sabe que si y que no (hacer)".

"(A Seade) le tenemos toda la confianza, es mi representante y tiene mi confianza para firmar, pero al mismo tiempo ya que él esté satisfecho, antes de firmar le dicho que pida un tiempo para consultar a los Senadores mexicanos", expuso.