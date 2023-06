Tras asalto en Plaza Antara, Batres invta a empresarios a compartir videos con el C5

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, exhortó a empresarios y dueños de plazas comerciales a compartir las imágenes de sus cámaras de vigilancia con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) para brindar “el mejor servicio de seguridad”.

Esta semana, sujetos con mazos rompieron los vidrios de la joyería y relojería Berger, ubicada en Plaza Antara, en Polanco, y sustrajeron productos con valor de un millón 700 mil pesos sin que alguna autoridad los detuviera. La plaza, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no comparte sus cámaras con el C5.

Te recomendamos: Cámaras de Plaza Antara no están conectadas al C5: Omar García Harfuch

En abril de este año, el titular del Centro de Comando, Juan Manuel García Ortegón, reveló a El Sol de México que el programa Mi Negocio, que inició en 2019 con el fin de que empresas y plazas compartieran sus cámaras con el C5, no había tenido la respuesta esperada, y que sólo 756 cámaras de negocios privados se sumaron al proyecto.

Hasta el momento, Walmart, Banco Santander, La Comer, el estadio de beisbol Alfredo Harp Helú, la alcaldía Iztacalco y las plazas comerciales Parque Delta, Parque Lindavista, Parque Tezontle, Reforma 222, Parque Vía Vallejo y Parque Las Antenas comparten sus imágenes con el C5.

Justicia Identifican a chofer del auto implicado en robo a Plaza Antara

“Estamos abiertos y y a daremos información más pormenorizadas. Esperamos que lo haya (solicitudes), creo que es importante que haya mayor interés. De nuestra parte, apertura total”, señaló Martí Batres a este diario sobre el interés de plazas comerciales a sumarse al programa luego del robo ocurrido esta semana en Plaza Antara, en Polanco.

“Reitero mi invitación para que tengamos esa colaboración de parte de las plazas comerciales con la autoridad, que nos permita brindar el mejor servicio de seguridad a los usuarios de las plazas comerciales y a los propios empresarios que tienen ahí sus negocios en las plaza comerciales, de tal forma que podamos seguir trabajando en ese sentido”, dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En abril de este año, el titular del C5, Juan Manuel García Ortegón, reveló a este diario que cuando iniciaron el programa en 2019 hubo mucho interés por parte de empresarios, sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada. Adelantó que llevan mesas diálogo con la comunidad coreana del Centro Histórico y Zona Rosa para compartir sus cámaras.

"Nosotros esperábamos que al menos todas las plazas comerciales de cierto tamaño estarían conectadas, y hasta el momento no ha ocurrido. A eso me refiero cuando no ha funcionado al nivel que nosotros queríamos, obviamente seguimos impulsándolo”, indicó el titular del C5 el 20 de abril.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con el C5, las empresas y plazas comerciales sólo comparten imágenes de cámaras externas, y la inversión para adaptar el sistema para vincularlo ronda entre los 60 mil pesos, pero el costo puede bajar a 20 mil si instalan un tótem como los que usa el Centro de Comando.