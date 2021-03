Adaptación política

¿Cuál es la distancia a la que el águila real puede observar a un conejo? 3.2 Km, equivalente al recorrido del Metrobús Francia a Doctor Gálvez en la CDMX. Ahora ¿Cuántos músculos tiene la trompa de un elefante? 40 mil, ¿Y cuántos el ser humano? 600. Estos ejemplos son adaptaciones naturales del mundo animal (fisiológicas, morfológicas y conductuales); de acuerdo con el novelista mexicano Fedro Carlos Guillén. ¿Habrá alguna relación entre la adaptación animal y los seres humanos?, ¿Cuál es la mejor adaptación cinematográfica de una novela? Los críticos dicen que El Padrino de Francis Ford Coppola, ¿Y la de un partido político?, pero mejor vamos por partes:

De acuerdo con Charles Darwin la selección natural hace que sobrevivan los organismos más aptos; si esto no ocurriera, estaríamos inundados de aves, tortugas, reptiles, y gracias a la selección natural es que solo los más aptos sobreviven. La adaptación es la forma en que los bichos responden a las circunstancias que el medio ambiente desarrolla. Por ejemplo, hay presiones bióticas, como el peligro por los depredadores, o que no haya presas o comida; y hay presiones abióticas, que son las bajas temperaturas, humedad y calor.

Al hablar de adaptación, hay que considerar la obra del naturalista francés Jean-Baptiste Pierre que aseguraba que: "Hay un deseo de los bichos por adaptarse, entonces ponía un ejemplo muy famoso que era el de las jirafas, que estiraban el cuello para comer hojas de ramas altas, pero Darwin le dijo: No va por ahí, resulta que hay jirafas que nacen con el cuello más alto y otras con en el cuello más bajo, y las que tienen el cuello más alto comen más y se reproducen más, y eventualmente el cuello alto se extiende en la población”. De esta forma, también hay adaptaciones conductuales, ¿Saben cuándo suena el cascabel de una víbora? Cuando percibe una amenaza y no cuando va a atacar, ni modo que le avise a la presa “¡Oye tú ranita!, buenos días, ¿Cómo estás?, ya llegué y te voy a comer.

Ya casi para terminar, también hay adaptaciones fisiológicas, como la famosa mascota del artista surrealista Salvador Dalí; ¿Saben cuánto mide la lengua del oso hormiguero? 75 centímetros, este silencioso y solitario animal, es un especialista en comer hormigas, pero necesita meter la lengua en las torres que hacen las hormigas, entonces ha desarrollado la adaptación de una lengua larguísima. Otro ejemplo es ¿Cuál es el récord de un mamífero bajo el agua? Es el ballenato de Cuvier, que puede pasar 130 minutos bajo el agua sin respirar, porque tiene unos pulmones que tienen la capacidad de almacenar muchísimo oxígeno, de acuerdo con Fedro Carlos Guillén.

Por último, la adaptación humana es diferente a la del reino animal, por la cualidad que tenemos de elegir nuestro entorno, por la libertad de decir que no quiero, a pesar de que sí pueda. Por ejemplo, lo podemos visualizar en los estragos de la pandemia, algunos psicólogos recomiendan adaptarnos al mundo que cambió. Por ejemplo, al menos tres veces a la semana, realizar una actividad física (pedalear una bicicleta o caminar); hacer actividades manuales (dibujar, sembrar plantas); expresar emociones, no quedarse callado; otra es el apoyo social, que es juntarse con camaradas y platicar; otra es la aceptación de los hechos o tomarse un descanso. En fin, no se puede generalizar, pero la clase política de nuestro país aplica también algunas técnicas del reino animal como el encarnar mapaches electorales y camaleones que saltan del PRI, al PRD y ahora a llamada esperanza de México. La adaptación política debe encaminarse a la evolución y no a la transformación.

*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco