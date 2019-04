Amenazas a taxistas en Guerrero

La realidad supera la ficción. “A ver hijos de su puta madre, ya les llegó la verga… vamos a matar chófer y pasajeros…. oh nos atiende la llamada y negociamos oh vamos a ir contra tu puta perra familia no te sientas la verga a todos los sitios de Azoyu, Marquelia San luis Acatlan, Ometepec, Cuaji les vamos a partir su puta madre si se niegan ah pajar la cuota hijos de puta tienen 24 hrs... ATT: El Cartel del Comandante 85”. Muchos mensajes y una amenaza que se hace extensiva a taxistas de los municipios de la Costa Chica: Azoyú, Marquelia, San Luis Acatlán, Ometepec y Cuajinicuilapa.

Presuntamente el crimen organizado exige, una vez más, el pago de la cuota a sitios de taxis de Guerrero que gobierna Héctor Astudillo. Las rutas Ayutla-Acapulco y San Luis Acatlán-Acapulco, denunciaron vía telefónica al periódico El Faro de la Costa Chica, a través de WhatsApp. Mientras tanto a unos km, en la montaña; cultivar amapola es una actividad que va de la riqueza a la pobreza, de acuerdo a un reportaje del periodista Sergio Ocampo en Chilpancingo.

El cultivo de amapola es ilegal, y se estima que mil 200 comunidades en el estado lo practican desde hace más de 60 años, lo que convirtió a la entidad en el mayor productor nacional. Recientemente el alcalde de Chichihualco, Ismael Cástulo, advirtió que habrá hambruna en los pueblos de la Sierra Madre del Sur debido a la baja del precio de la goma de opio, y que sólo en su municipio resultarán afectados 15 mil campesinos. Según Cástulo el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se está atendiendo el problema. Así que serenense.

El presidente municipal llamó a los gobiernos federal y estatal a ayudar a los campesinos. “No queremos más atole con el dedo. Los efectos de la caída de precio de la goma, llegan hasta Chilpancingo. Los campesinos no pedían apoyos al gobierno cuando la amapola era sustentable, era una droga que dejaba dinero y al gobierno no le molestaba, pero ahora sí le van a pedir proyectos”.

Veamos qué sucede en la cadena productiva de mariguana. Un campesino recibe 200 pesos por kilo cosechado, un intermediario vende en Chilpancingo un kilo en 500 pesos, en Acapulco alcanza un precio hasta de mil pesos y en la CDMX hasta de 2 mil pesos. Los que venden la mariguana al menudeo pueden obtener por un kilo entre siete y 10 mil pesos. En la sierra de Guerrero la cannabis sativa se siembra en más de cuatro mil hectáreas. Antes se vendía de 700 hasta mil pesos el kilo. Pero como dice la canción “todo se derrumbó” después de su legalización en Estados Unidos.

Estas historias nos ayudan a comprender lo que el Observatorio Nacional Ciudadano explicó hace unas semanas, antes de viajar por la carretera del sol y poder saborear un aguachile o comer un verdadero pulpo en lugar calamar. Acapulco es el lugar 36 en secuestro en el país, séptimo en homicidios dolosos y 67 en robo con violencia. Aunque le voy a contar un secreto, pero no se lo digan a nadie, no todo en Guerrero está mal. Y como dice la canción:

- A Guerrero canto yo, hermoso rincón suriano, pedacito encantador de mi suelo mexicano.

- Me gusta la Costa Grande por sus palmeras frondosas, pero más me gusta Tecpan por sus mujeres hermosas.

Ya les contaré…

Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM.

@gersonmecalco