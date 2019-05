AMLO Y Ebrard en el G-20 

Los próximos 28 y 29 de junio se llevará a cabo la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, en la que se analizará el entorno financiero mundial, pero que cobra especial relevancia por la guerra arancelaria echada a andar por Estados Unidos, especialmente contra China, aunque México no ha sido la excepción, pero ayer Trump eliminó el arancel del acero y aluminio.

El G20 es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las veinte economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados, como de economías emergentes, donde la pertenencia de México es estratégica, pues se reconoce su peso en el entorno mundial.

Desde un principio, nuestro país ha tenido un papel activo y responsable, e incluso ha llegado a presidir al G-20 durante 2012 y fue sede de la Cumbre de Líderes que se celebró en Los Cabos, en la que se adoptaron importantes acuerdos, entre otros la recapitalización del FMI por más de 450 mil millones de dólares, a fin de contar con recursos suficientes para apoyar a los países en situación de emergencia financiera y evitar un contagio en la economía internacional.

Para este año, Japón y su primer ministro,Shinzo Abe, presidirán al G-20, y seguramente será muy atractivo Estará Donald Trump, hay que recordar que este no asistió Davos y no tuvo los reflectores. En el G-20 la agenda incluye temas no sólo como el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades, la economía digital, sino también lo relacionado a problemas mundiales como el cambio climático y el vertido de plásticos a los océanos, al igual que los desafíos del envejecimiento de las sociedades.

Junto con México también participan Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Sudáfrica, Rusia, Arabia Saudita, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, y la Unión Europea. Además, asisten representantes de las naciones países invitadas, entre éstas España, y de organizaciones internacionales, como el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco Mundial, el FMI, ON, OIT y la OCDE.

El grupo empezó a sesionar a nivel de Líderes desde 2008, con el objetivo principal de hacer frente a la crisis económica internacional que inició ese año. Los países miembros representan poco más del 80% del PIB mundial.

Hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha confirmado su asistencia y por lo que se ve es casi un hecho que no viajará a Osaka, con lo que sería la primera ocasión que un mandatario mexicano no acuda a la cita. Estoy ocupado de tiempo completo en atender los asuntos nacionales, justificó al comentar que en su lugar podría enviar al canciller Marcelo Ebrard, con quien se dijo estará bien representado, y, en eso, ni duda hay. Marcelo es Marcelo y en esos espacios internacionales se mueve como pez en el agua : y es posible que al final del día acudan AMLO Y EBRARD .

