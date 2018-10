Arte y Academia | Lilia del Litto Lecanda, sicoterapeuta mexicana

Descubrió que mediante la aplicación del arte ciento por ciento personalizado, se pueden decodificar los componentes mentales más profundos, íntimos, intensos y secretos, de nuestras estructuras sicológicas.

Algo así como la apertura perfecta al conocimiento pleno del alma de todos los habitantes de la Tierra. ¡Vaya! ¡Aceptémoslo! ¡Esto se escucha fantástico!! Pero así es. Y Lilia Del Litto Lecanda, a través de su muy reciente libro: Arte terapia sistémica, imágenes cuánticas del alma , publicado por Editorial Lagares, México, 2018; está subyugando a sus lectores con tan apasionante tema.

Así que procuremos entenderlo. Porque la gran revelación de tan novedosa aplicación terapéutica, está demostrando, que una persona que sufre una deficiencia sicológica, no sólo se le debe cuestionar, con las consabidas frases: "¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te gustaría explicarme? ¿Qué te preocupa?... Ya que como suele ocurrir normalmente, el paciente, ante la presencia de este tipo de profesionales, trata, en primer lugar de comunicarse de una manera un tanto convencional. Pretendiendo no sólo cuidar su imagen física, sino incluso lo que la sostiene desde los más diversos ángulos. Es decir, ocultándose, para no delatar su tan auto-protegida identidad. No ocurriendo lo mismo "jamás", con los tratamientos de "Arte terapia sistémica", mediante la cual, mente, alma y lenguaje corporal, entregan su más oculta intimidad, a través, -por poner sólo un ejemplo-: de un dibujo. Una propuesta pensada para dirigir al paciente a la Paz, al autoconocimiento y lo que es lo mejor, de lo mejor, a la búsqueda de la salud y del verdadero auto-equilibrio intelectual, físico, y sensible; puesto que al encauzar al consultante hacia cualquier creatividad, se tropezará con la parte más sorprendente de su ser: ¡Su yo artístico!

Así que al comunicarnos con la distinguida profesional, la comprensión de sus investigaciones nos resultó un tanto más claras y hasta holísticas. Explicándolo Lilia Del Litto Lecanda, así: "En primer lugar, las observaciones con pacientes en consultorio y su manifestación en los dibujos trabajados con arte terapia Sistémica, han resultado toda una motivación, para investigar cuáles son los principios cuánticos y qué impacto tienen en la recuperación de zonas específicas como son: Duelo, sintomatología, depresión, ansiedad, agresión, déficit de atención, entre otros padecimientos que la profesional atiende cotidianamente. Mi práctica privada como sicoterapeuta la inicié en 1999 y a partir de 2008, integré la psicología sistémica al trabajo con arte terapia, lo que he llamado: Arte terapia sistémica.

Los fundamentos teóricos de la sicología sistémica los encontramos en la física cuántica aplicada a las leyes de los sistemas y comportamiento humano en relación.

