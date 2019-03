Carcajadas que curan

La risoterapia ayuda a los enfermos a enfrentar de otra manera sus padecimientos. Esta técnica ayuda en lo físico, psicológico, social y hasta en lo político. El poeta chileno tenía toda la razón cuando afirmó que: Quítame el pan, si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa… Hunter Doherty mejor conocido como "Patch" Adams, “el doctor de la risa” ha tenido una vida difícil, perdió a los 16 años a su padre en la guerra, fue víctima de racismo en EU en los 60´ y sufrió bullying por ser diferente. ¿De qué y para qué sirve la risoterapia en la vida y la política?, pero mejor vamos por partes:

Risoterapia. La palabra “risoterapia” no está en la RAE. De acuerdo a la literatura fue hace cuatro mil años en el imperio chino cuando había lugares habilitados para que las personas se reunieran a reír para equilibrar su salud. De acuerdo a la ciencia sus principales beneficios físicos son: relajación, favorece al corazón y al sistema circulatorio, tiene efecto analgésico debido a la liberación de endorfinas. Los principales beneficios psicológicos y sociales son: reduce la ansiedad y el estrés, alivia los síntomas de la depresión, refuerza la autoestima, ayuda a afrontar positivamente los problemas cotidianos y potencia las capacidades intelectuales. ¡Así que a reír!

El doctor sonrisa. Cuando tenía 17 años, como dice la canción de Los Ángeles Azules, lo internaron tres veces en hospitales psiquiátricos. “No quería vivir en un mundo de violencia e injusticia y durante mi tercera intervención cayó un rayo y escuche: ¡No te mates idiota!, ¡has una revolución!”. En los 70´ creo el Gesundheit Institute y cada año organiza un grupo de voluntarios de todo el mundo para viajar vestidos de payasos para socializar el humor a los niños huérfanos, pacientes y otras personas.

La Revolución del amor. Dice el Doctor Sonrisas que a los 16 años cuando comenzó como soldado del amor (dixit Mijares) trabajo como payaso en todos lados. “Hace siete mil años los hombres eligieron perseguir el dinero y el poder, por eso no funciona ningún sistema político, porque el sistema de valores se basa en el dinero y el poder por encima de todas las cosas. Ese es nuestro Dios”.

Reinserta. Hace unas semanas los voluntarios de "Patch" Adams visitaron la cárcel se Santa Martha Acatitla en la CDMX y llevaron alegría de la mano de fundación Reinserta que coordinan Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda. De acuerdo a un payaso “la vida se trata de tener cierto grado de absurdez y yo experimiento esto a través de la comedia y jugando con niños de todas edades” mientras sostenía un destapa caños color azul y se rascaba la nariz pintada de rojo. Para Aldo Johnatanso, un joven pelirrojo que cubría su cabello con una peluca aún más roja: “a mí los payasos me daban miedo, y es que en Islandia no hay payasos”.

La filosofía de la risoterapia no es ser solamente un payaso simpático como lo muestra la película de "Patch" Adams, interpretado por el actor y cantante Robin Williams. Una vez Pach declaró que “la gente ve la película y piensa es Patch el doctor simpático, no el doctor que quiere acabar con el capitalismo, no el doctor que quiere que el mundo sea amoroso”. El escritor y humorista estadounidense Mark Twain tenía toda la boca llena de razón cuando afirmó que la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, mejor conocida como la risa. ¿Y si los errores de la 4T son una terapia?

Académico y comunicólogo

político por la FCPyS-UNAM

@gersonmecalco