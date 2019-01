Clave de Sol | Hasta pronto Pau

Por: Tania Avilés

Hace unos días, Pau Donés anunció que no habrá más Jarabe de Palo hasta nuevo aviso. Desde hacía varias semanas lo había anticipado y para muchos sólo quedaba la esperanza de que el músico español no cumpliera su palabra, pero no fue así.

El temido mensaje llegó a través de un video publicado por el cantante en YouTube, donde expresó sus deseos de hacer una pausa para dedicarse a otras cosas, después de 20 años de carrera musical.

“Me vienen a la cabeza un montón de pensamientos, la cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música, en los momentos increíbles, irrepetibles, y que hemos vivido y bueno el haber tenido la oportunidad de vivir de lo que nos gusta, de nuestra vocación, de nuestro sueño que al final se convirtió en una profesión”

También habló de los momentos compartidos: “Hemos tenido la oportunidad de compartir un montón de canciones con vosotros, de formar parte de la banda sonora de vuestra vida y también de la nuestra, la música nos ha conectado estos 20 años y lo súper agradecemos, ha sido un regalazo”

La última vez que pudimos ver al cantante en la Ciudad de México fue 23 de mayo del año pasado en El Plaza Condesa en un show titulado Concierto para Dos, en una noche plagada de anécdotas y recuerdos.

“Deja que te hable de mis sueños que tras el tiempo se escondieron, pero que contigo han vuelto…”, aquellas fueron las primeras palabras al ritmo del piano que Pau Donés cantó arriba de una escalera de madera del recinto.

Además de buena música, aquella velada estuvo llena de historias donde Pau le contó al público cómo le expresó un “te quiero” a su exesposa a través de una canción cuando con palabras no le salía; y así mismo como le manifestó su rencor en otra melodía. También surgió el recuerdo de Celia Cruz, cuando se encontraron en una grabación, y recordó que lo que más aprendió de la Reina de la Salsa aquel día, fue la humildad y la sencillez que llevaba en su interior.

Depende, Bonito, La Flaca y todos esos temas que forman parte del soundtrack de nuestras vidas, ya no podrán se escuchadas más en vivo. Y es que en este video de despedida, el vocalista de Jarabe de Palo, culmina con una frase esperanzadora: “También deciros que volveremos, esto es una paradita, es un adiós pero hasta luego, no sé cuando, ni cómo ni de qué manera, pero volveremos, así que esperemos que estéis ahí cuando volvamos y poder retomar el contacto, como siempre a través de las canciones de Jarabe, a través de la música”

Después de ser diagnosticado con cáncer en el 2015, el vocalista se sometió a quimioterapia y extirpaciones logrando vencer, momentáneamente, al cáncer en 2016 viendo de nuevo la enfermedad en su cuerpo un año después. A pesar de nunca darse por vencido y realizar actividades que lo mantuvieron optimista y activo, como el surf, por ejemplo, aquella ocasión y como dice hay que ser felices:

“Sobre todo ser felices porque la vida es urgente, la vida es una y ahora y hay que vivirla a tope con intensidad”.