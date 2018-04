Creatividad e innovación electoral

“Si crees que no puedes tenerlo, de seguro no lo tendrás. Dicen que la mente humana solo usa un 1% de su potencial, pero si puedes utilizar más, podrás hacer todo lo que quieras hacer; si tienes los ingredientes básicos”, esta fue la respuesta de Trump en los años 70’ a la pregunta de una periodista: “¿hay algo que no puedas tener?”. Esta y otras reflexiones del presidente de EU se pueden analizar en la última serie de Netflix acerca de su vida. Hace cuestionarnos quién de los candidatos a la Presidencia se hizo esa pregunta durante su juventud. ¿Acaso Anaya, Zavala, Meade y AMLO han pensado que la creatividad e innovación más allá del 1% del cerebro son los elementos que tienes que comunicar para ser Presidente?; pero mejor vamos por partes:



Estrategia. El periodista deportivo Germán Castaños en su libro Guardiola, el ladrón de ideas afirma que “si el sistema táctico te quita creatividad, no sirve”. El director técnico de futbol Ricardo Zielinski afirma que no concibe preparar un partido sin la idea de poder ganar, a lo que agregaría preparar una elección o un debate. Agrega que es indispensable “preparar al jugador desde lo mental, intelectual, y conceptual para que sea protagonista”. ¿Quién de los candidatos esta mejor preparado?

Elecciones. Algunos entrenadores de futbol afirman en el libro de Castaños que no conciben preparar y jugar un partido sin la idea de poder ganarlo. El reto es encontrar y saber presionar la “tecla” exacta para que ese orden táctico sin la pelota se transforme en un “desorden organizado” con la pelota y el jugador —o candidato— tengan libertad, capacidad de tomar decisiones e improvisación, asuma riesgos, invente y sea creativo para desarrollar así todo su potencial. Algo así como oponerse a todas las reformas y ser antisistema. Castaños concluye con un consejo muy interesante para los equipos de campaña: “si encuentro esa ´tecla´”, el jugador asumirá mejores decisiones y rendirá, como mínimo, un 20% más”. Ese 20% podría ser algo así como convencer a los electores indecisos y ganar la elección y anotar ¡GoLALAzos!

Creatividad e innovación. Estos son los motores indispensables en el futbol y la política para lograr trascender más allá del posible éxito. Castaños dice que en una sociedad donde muchos de sus actores están frustrados, el futbol es el ámbito donde no se perdona la frustración, justamente por ser el lugar en el que la sociedad está dispuesta a sublimarla. En el futbol transformamos nuestra fracasada realidad en un “espejismo de éxito”, es decir, cambiar nuestra imagen cotidiana de frustración por 90 minutos de ilusión. O por frases sexis que generen empatía con los electores.



Chivo expiatorio. Vivimos en una era en la que ni siquiera los buenos resultados garantizan la continuidad del entrenador al mando del equipo. En los últimos años, por ejemplo, a Jupp Heynckes no le renovaron el contrato en el Bayern Munich, a pesar de conseguir la Champions League, la Bundesliga y la Copa de Alemania. Algunos gobiernos se empeñan en comunicar y cuestionar: ¿No será que muchas cosas que se piensan que están de cabeza en realidad no lo están? Los medios, tanto como los aficionados al futbol —y los electores—, demandan satisfacción inmediata y sostenida en el tiempo. En palabras de Zygmunt Bauman, vivimos en un “sociedad liquida”. El futbol y la política no es ajeno a estas variables. Stephen Hawking dijo que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Hawking no estaba hablando de futbol ni política, pero anotó un golazo en nuestra realidad. #Jap

