Día Mundial de la Salud Mental 

Frida Romay Hidalgo

Jefa de la Causa de Salud y Bienestar y

Co-coordinadora del Colectivo Cero Desabasto

@FridaRomayHgo





Hay que hablar, escribir, leer, y sensibilizar sobre la importancia de la salud mental en todos los espacios que ocupamos, no importando si tenemos o no: una condición psiquiátrica, psicológica o neurológica. Es sumamente importante luchar contra el estigma alrededor de las enfermedades de salud mental, dado que las personas que viven con estas patologías en muchos de los casos se enfrentan a situaciones de discriminación y exclusión en los distintos ámbitos - familiares, sociales, laborales, académicos, etc.- que se desenvuelven.

Desafortunadamente, el estigma no es la única barrera y hay una serie de determinantes sociales que tienen un impacto directo e indirecto en las personas que viven con alguna condición de salud mental. Un determinante que mayor impacto tiene es la falta de acceso a los medicamentos que requieren para poder recuperarse o manejar la enfermedad que tienen. El desabasto de medicamentos para la salud mental - tanto en el sector público como privado- se ha agudizado en los últimos dos años. En nuestra plataforma cerodesabasto.org y en el chatbot de WhatsApp “Aba” (55 18 20 92 99) hemos recopilado y mapeado reportes de ciudadanas y ciudadanos que no consiguen los medicamentos, insumos médicos y vacunas. Dichos reportes nos han ayudado a organizarnos mejor desde el Colectivo Cero Desabasto, y también son una muestra representativa del desabasto en México.

En 2022 y lo que va del 2023, los reportes por desabasto de fármacos para la salud mental ocuparon el primer lugar por encima de otras enfermedades como cáncer, diabetes, VIH, entre otros. De acuerdo con nuestros datos, en 2023 hemos recabado 507 reportes que representan un 43% del total de denuncias recibidas. Los medicamentos que han escaseado más durante este año, según los reportes recibidos en las plataformas de Cero Desabasto, son metilfenidato, clozapina, risperidona, amitriptilina, clonazepam, alprazolam, y litio. Asimismo, de acuerdo con información recopilada por el grupo Medicamentos para Mentes Libres, los medicamentos que más han hecho falta en el último bimestre son Anapsique, Clonazepam y Metadona. Los reportes son de tanto instituciones públicas de salud como de farmacias privadas en todo el país, no hay ninguna entidad federativa donde las personas siempre puedan acceder a los medicamentos que requieren.

Por último, nos preocupa mucho la reducción de presupuesto en materia de salud mental que está estipulada en PEF 2024, ya que de acuerdo con un análisis que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se vislumbra una reducción del 38% que equivale a 1 mil 345 millones de pesos menos, en comparación con lo destinado en 2023. No entendemos por qué esa reducción, cuándo la salud mental ha sido un sector sumamente afectado en los últimos años, por lo que instamos a la cámara de diputados, a hacer una revisión del mismo tomando en cuenta la realidad que viven millones de mexicanas, mexicanos y mexicanes.

Nosotrxs no quitaremos el dedo del renglón para que #EnBola combatamos el desabasto desde la trinchera que nos encontremos y les invitamos a seguir reportando cuando no encuentran sus medicamentos a través de nuestra plataforma cerodesabasto.org y el chatbot de WhatsApp “Aba” (55 18 20 92 99).





#LaSaludEsUnDerecho, no un favor.