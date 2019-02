El mundo de las oportunidades que ofrece Internet no está exento de problemas y situaciones peligrosas derivadas del mal uso de la red. Más allá de tópicos y alarmismo, es necesario formar en la prevención de riesgos y alentar a niñ@s que sean internautas exigentes y conscientes con autonomía y seguridad. Esta es la propuesta de Estefanía Jiménez, Maialem Garemendia y Miguel Ángel Casado en su libro Entre selfies y whatsapps. Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada (Gedisa). ¿Qué es el ciberbullying?, ¿Porqué se practica el sexting?, ¿Qué orilla a los niñ@s a comunicarse con desconocidos?, estas y otras preguntas se responden, y otras no, en 317 páginas. Pero mejor vamos por partes:

Tecnología y menores. Un informe revela que en Gran Bretaña el 25% de los niños de 0 a dos años y el 36% de tres a cinco años posee una tableta, y que usan sus dispositivos durante más de una hora al día. Sonia Livingstone de la London School of Economics afirma que “esto no debe sorprendernos si tenemos en cuenta que los preescolares, que no saben leer ni escribir, se esfuerzan por manejar el ratón. El niño de hoy arrastra, toca, hace clic, busca y crea el contenido que quiere”. Todo antes de los cinco años que es cuando tratarán de aprender a leer o hablar, ya que varios son mudos. Chale.

¿Sirve Internet a los niñ@s? Una investigación de EU Kids On line afirma que en ocho países europeos, no piensa que sea “muy cierto”. En Reino Unido, Google ofrece muchas más webs para niñ@s de minorías o de comunidades de lenguas minoritarias en Europa. Por su parte, la web de la BBC proporciona excelentes contenidos infantiles. Hay riesgos en los niños de nueve a 16 años, los cuales están expuestos a contenidos dañinos como los relativos al odio, incitaciones a la anorexia, la bulimia o las autolesiones. En cuatro años han aumentó 4% los mensajes de ciberbulling y ciberacoso.

¿Qué es el ciberacoso? Tipo de agresión injustificada, que se produce de manera repetida e intencional entre iguales y se lleva a cabo entre dispositivos electrónicos. También es conocido como acoso escolar o bullying. Es muy normal que Pedro se quedara dormido mientras el profesor continuaba la exposición, y que al despertar una de sus compañeras lo fotografiara con su celular y lo subiera a Facebook. Faltaron unos minutos para que su celular no dejara de sonar. Al entrar a su perfil se dio cuenta de que sus amigos se burlaban por la foto que circulaba por internet. De acuerdo a la OCDE, México ocupa el primer lugar de bullying. El top ten de estados es Chihuahua, NL, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Tabasco y CDMX. ¿Cuántos Pedros hay en México?

Sexting. Es el envío de mensajes eróticos y sugerentes, de texto, imágenes o vídeos. Chalfen afirma que es fácil comprender a los adolescentes que envían fotos sexys de sí mismos, ya que las imágenes pueden evocar ideas que las propias palabras no alcanzan. Doble Chale. 17 investigaciones en EE.UU concluyen que las cifras en adolescentes van de 2.5% a 21% que alguna vez lo han practicado y en adultos de 30% a 54%. El problema principal es que un 8% ha sufrido humillaciones, y daño a su reputación, 5% ha tenido problemas familiares y 0.6% ha sufrido bullying. La seguridad de la infancia y los adultos en Internet es un tema que llegó para quedarse. La tecnología nos ha cambiado la vida a todos: especialmente a los niños. Y es que sabían que ¿uno de cada tres usuarios de Internet es menor de edad y, sin embargo, no se hace lo suficiente para protegerlos de los peligros del mundo digital ni para facilitar su acceso a contenidos seguros? Súper chale.

*Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM. @gersonmecalco