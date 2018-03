Alejandro Fernández compró regalos a varias modelos en Beverly Hills

El Potrillo, Alejandro Fernández, compró en Los Ángeles un carrazo blanco convertible con puertas “alas de gaviota” y le compró a varias modelos de allá bolsas de regalos en las tiendas de Beverly Hills. ¿Y a nosotras cuándo nos llevas de compras a Los Ángeles? A que nos dé el airecito mi Potri. Por cierto Alejandro se fue solo con su chofer en su coche, porque las modelos ya no cabían con sus compras en el carro y a ellas seguro las mandó en Uber porque faltó la “probada” de la ropa y “la modelada” de los regalos.



Salma se indigna por Barbie de Frida Khalo



Las sobrinas de Frida Kahlo quieren que retiren la Barbie que hicieron inspirada en la pintora porque ni tiene bigotes, ni es cejijunta y Salma Hayek se rasga las vestiduras porque la pusieron delgadita, pero es flaquita porque finalmente es una Barbie.

La muñeca está bonita y además se agotó y tampoco es para tanto drama que no tenga bigote. Creo que la familia chilla porque quieren dinero, ya que son dueños de la propiedad intelectual y dinero no recibieron y Salma chilla porque no hicieron la muñeca “Salma” solo la muñeca Frida y la de la golfista Lorena Ochoa, tampoco era para tanto.

Karla Panini ya se embarazó



Karla Panini, exrival de la “lavandera” Karla Luna que heredó con su esposo Américo a las hijas de Luna, ya está embarazada, con lo cual se comprueba que lo que quieren las mujeres en el fondo es casarse y embarazarse, ser amas de casa y jugar a la casita, con perrito, patio y suegra. Después de tanto luchar por la liberación femenina el final siempre es hacia el logro final: “Hogar dulce hogar”… Hasta que empiecen las broncas o él le tire la onda a su mejor amiga como lo hizo con ella cuando la Panini era la mejor amiga de Karla Luna y entonces sí, ¡a darse con la cacerola!

Hacen fila para visitar a Esteban Loaiza



Esteban Loaiza cuando salió bajo fianza para irse a vivir a casa de su hermana en San Diego se puso a llorar cuando su mami le preguntó: -¿por qué hijo?-. Solo le faltó decirle: -Mami era talco para las rozaduras, los que dicen que es cocaína es gente mal intencionada y mal pensada-.

Pero todavía hay quien lo ve guapo y triunfador, en la cárcel hubo quien hizo cola para hacerle visita conyugal aunque los centenarios que le regalaba Jenni Rivera ya nadie se los va a regalar y a Jenni Rivera tampoco la va a volver a tener.