Qué química tan maravillosa entre Danilo Carrera y Michelle Renaud en Hijas de la luna se comen el uno al otro, pero ¿quién podría resistirse?





Michelle Renaud no puede resistirse a darse unos “entres” deliciosos con Danilo Carrera en la novela Hijas de la luna pero, ¿y quién no aprovecharía a comerse a ese muñeco hecho a mano? Los dos son una pareja muy especial, actúan maravillosamente bien, están preciosos y le entran con alegría y devoción. La verdad son una pareja lindísima digna de repetir, Michelle no tiene el cuerpo operado, es adorable y encantadora y Danilo no es hermoso, ¡lo que le sigue! y la química entre ellos es impresionante, ¡Qué buen acierto de reparto del gran productor Nicandro Díaz! Michelle tiene una gran frescura en su papel a diferencia de la actitud de reina destronada que siempre tiene en todos sus papeles y que le funciona a Angelique Boyer hasta cuando la hace de buena pero Michelle tiene otra vibración en cada papel distinto en el que actúa.





Las enseñanzas de Aleida Núñez

Aleida Núñez demuestra que las nalgas no te sirven nada más para sentarte sino para enseñarlas cuando las tienes bien puestas tal como Dios manda y si te sacrificas tanto como Aleida hay que enseñar esas bellezas a todo el mundo en la playa en un monokini o ¿a poco uno se pone muy guapa y a hacer ejercicio para encerrarse en su casa a barrer, a trapear y a que no te dé ni el aire? Eso solo haría una desperdiciada, por el contrario Aleida Núñez debería posar desnuda para un pintor que la inmortalice porque no se va a quedar así siempre pero mientras tenga las “pompas” paradas y hermosas que enseñe lo que más que pueda y que no se limite de ese placer.





Belinda muy bien pagada su participación en El señor de los cielos

A Belinda le van a dar una buena “encueradita” ahora que entre entra en la sexta temporada de El señor de los cielos a ser la nueva conquista de Rafael Amaya que es Aurelio Casillas que ya tiene todo el poder y todo el dinero… Ahí si va a lucir todos sus atributos porque si encueraron a Ludwika Paleta en La amante del centauro, Belinda no va a ser menos además de que en la serie va a cantar y le van a pagar muy bien... Ya extrañábamos a Belinda en la pantalla chica.





Adal Ramones chiquito y juguetón...

El adorable Adal Ramones que dice que quiere tener gemelos de una sola vez para lo cual hace la tarea muy duro, también dice que es muy aventado, ¡a ver cómo le resulta el aventón y si salen con tanta enjundia los bellos gemelitos que piensa tener! Dice Adal que si hubiera liana, de la liana se avienta... ¡Quién lo viera tan chiquito y juguetón!