LUIS MIGUEL NO HA LLEVADO A COMER A SUS HIJOS QUE TUVO CON ARÁMBULA EN AÑOS





Sergio Mayer Mori ha llevado a su hija Mila a comer una papillita cinco veces y la nena sólo tiene un año de edad y si lo comparas con Luis Miguel que ni siquiera ha llevado a sus dos hijos que tuvo con Araceli Arámbula a comer en años. Tampoco es que Mila esté tan abandonada, hay papás que viviendo en la misma casa que sus hijos ni se encargan y hay que tener en cuenta que Sergito tuvo a su hija a los 18 años, ¡está aprendiendo! Ya para cuando Mila cumpla 15 años la llevará a comer a La Tour dÁrgent en París, pero mi querida Natalia Subtil, dale chance, no lo quemes tan gacho.





LAS CUENTAS NO LE SALEN A GLORIA TREVI

A pesar de que Gloria Trevi llena un estadio después de otro en cada uno de sus conciertos, las cuentas de los pesitos no le salen por lo que no acaba de divorciarse de Armando Gómez.

Y es que en el caso de Gloria y Armando el pleito no es como con Paulina Rubio y Gerardo Bazua, por los hijos, eso es pecata minuta, ¡aquí la batalla legal es del tamaño del dinero que tenían en sus cuentas mancomunadas del cual se rumora que hay sumas que no aparecen!

Yo no sé que hizo Armando, pero si entiendo que si a mi me dejara la mujer más famosa de México y el amor de tu vida, en mi dolor y mi rabia me defendería como gato bocarriba y mi sentido común me diría: -Si te deja al menos protege tu dinero-.

El caso es que hay hipótesis que parte del dinero anda volando en cuentas desconocidas en Suiza y por eso no firman el divorcio, porque a Suiza no mandas mil dólares…

Moraleja, mujeres, nada de cuentas mancomunadas cuando se casen, hagan lo que hacían nuestras abuelitas que les decían a sus flamantes maridos: ‘Amor, lo tuyo es mío y lo mío también es mío y no es desconfianza, simplemente es precaución’.









YA DIJO EL HIJO DE JUAN GABRIEL QUE DE HAMBRE NO SE DESMAYÓ,

O el hijo de Juan Gabriel, Alberto Aguilera Jr., tiene muy poca resistencia al alcohol o traía tres botellas de tequila encim,a porque ya dijo que de hambre no se desmayó frente a todos los periodistas.

Juan Gabriel nunca fue vicioso y fue brillante, pero este hijo le salió bien “tontejo” y que poca imaginación ¡Emborracharte hasta perder el sentido! ¡Que flojera de tipo! El ya aclaró que el problema es que tiene “poquita” resistencia al alcohol, que sólo traía 3 botellas de tequila encima.

¡No pues no aguanta nada el primogénito del Divo de Juárez!