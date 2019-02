El papá de Gael García Bernal ha resultado ser todo un semental

Algo muy grande debe tener guardadito José Ángel García, papá de Gael García Bernal, que a sus 67 años le jala el hilo dental a su nueva esposa Bella de la Vega de 36 años con la que ya dijo va a volver a ser padre, o sea tiene a Gael de 40, a su hijo José Emilio García de 19 y con Bella tendrá otro pequeño o sea, José Angel es buen semental y tiene muy buenos genes.

Muchos criticaron al director de la Rosa de Guadalupe porque se casó con Bella sin testigos, ni le avisó a sus hijos, pero ellos no le hacen daño a nadie, no desbarataron un hogar, ni dejaron bebés hambrientos, yo los felicito por atreverse a realizar sus sueños, por tener a su hijo próximamente y por ponerle a su nueva esposa su escuela de ballet en Cancún…. Él le va a cumplir sus sueños a cambio de que ella le realice todas sus fantasías… Bravo

EL PRECIO DEL DESLIZ DE ZAGUE LE HIZO PERDER LA SONRISA

El precio de andar cinco segundos de “bragueta alegre y floja” hizo que Zague

pierda hasta la sonrisa, el juez que divorció a Paola Rojas del exfutbolista y actual conductor de deportes, le autorizó ordeñarle la tarjeta de crédito… y es que mientras otras le ordeñaban otra cosa a Zague, ¡alguna cosa le tenía que ordeñar también Paola Rojas!

Las penas con pan son menos pesadas y más llevaderas, y como a toda capillita le llega su fiestecita, el juez le otorgó a Paola el domicilio conyugal, 150 mil pesos de pensión mensual y usar la tarjeta de crédito, porque ni modo que si estás casado con un mujerón como Paola, Zague le de 200 pesos para pagar luz, teléfono y ¡ahí me guardas el cambio!

Ni modo, que pague el precio por ser tan juguetón… quieres andar de chile frito y contarme a mí el cuento chino de que te vas a buscar y a encontrar, pues no me vas a ver la cara, todo se paga, nadie se ha ido caminando de este planeta ni los marcianos.

JENNIFER LOPEZ NO PRESUMAS TANTO A ALEX RODRIGUEZ

“¿Cuánto vale la felicidad? No puedo ponerle precio a la mía porque Alex Rodríguez me tiene súper atendida de todo a todo!”. Eso declaró Jennifer López sobre su novio beisbolista desde hace dos años.

Y si se nota que al pelotero no le duele nada, pero JLo no presumas tanto a ese tesoro si no quieres rifarlo, mejor guárdalo en una caja fuerte.

Muchos dicen que el beisbolista no tiene, ni de lejos, el dinero que posee la actriz y que parte de su relación con ella es interés, pero aquí no es cuestión de dinero, ellos se quieren verdaderamente desde hace 24 meses, porque dos años de actuación no se los avienta ni el mejor actor, rápido muestran el cobre, en cambio ellos si son una pareja estable, sobretodo en comparación con los noviazgos de estos tiempos.