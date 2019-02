PATY MUÑÓZ ¿ACASO ESTABAS AMAMANTANDO DESNUDA A TU PERRO O COMO PUDO EL CAN ARRANCARTE LA PRÓTESIS DEL PECHO A MORDIDAS?

La pregunta para la actriz Paty Muñoz es: ¿Estabas desnuda jugando con tu perro o estabas amamantando al perro o que hace tu perro comiéndose a mordidas tu bubi?

Su historia es la más truculenta que he escuchado en mi vida: “Mi perro me arrancó la prótesis de mi pecho a mordidas por lo que tuve que entrar al quirófano para que me dejaran mi copa tamaño 34 B porque las bubis inmensas que tenía eran herramienta de trabajo". Esta es la declaración más surrealista que he escuchado, es una nota que no tiene desperdicio…

EX DE SUGEY ABREGO PREPARÓ SU VENGANZA

Aunque Sugey Abrego le dijo al juez en el tribunal: “Yo me casé con mi marido que ahora me dejó, no fuí su amante, ni su concubina, por lo que merezco y exijo ser mantenida por él”.

Como no tuvieron hijos juntos y él ya tiene otra pareja, su ex ya no quiere darle nada, por lo que Sugey tuvo que vender hasta sus joyas para invertir en su monólogo La rompehogares.

Hace tres años Sugey convocó a la prensa para anunciar que se divorciaba de su marido por alcohólico y después él volvió con ella sólo para vengarse y poderla correr de su vida, dejó que ella sintiera que el matrimonio ya estaba afianzado sólo para decirle "me voy con la otra". Se esperó y se vengó para así darle alivio a la rabia que sintió cuando ella lo acusó de alcohólico y lo dejó… Por eso dicen "he visto caer catedrales, cuantimás este jacal". Cuidado mujeres con lo que siembran en un hombre porque la venganza es un plato que se come frío.

ARTURO CARMONA CELA A SU HIJA MELANIE

Alicia Villareal no se enoja que su hija Melanie de 19 años le eche aceite en la espalda en la playa a su novio Brandon Guerra, ella sabe que es como aderezar lo que te vas a comer, es como echarle la vinagreta y le vas a dar una probadita, al que parece que no le hace tanta gracia es a su papi, al guapo Arturo Carmona….

LA WANDERS QUIERE RECUPERAR TERRENO PERDIDO

¿Acaso la simpática Wanders Lover es masoquista? Dice que si tiene una hija le pondrá Majo, que es el nombre de la mamá del hombre que la embarazó, que es casado y que cuando le pidió que abortara y ella se negó ya nunca le contestó el teléfono…. ¿De verdad cree que poniéndole el nombre de su suegra, que no la reconoce, va a estar feliz con su niñita porque lleve su nombre?

Y la pregunta para el hombre que la embarazó es: ¿Si estás casado?si el novio que es casado con otra no quería tener hijos ¿por qué él no usó condón?