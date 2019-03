María León: “Yo quiero vivir con alguien que me quiera, si Gabriel Navarro ya no quiso estar conmigo, me quedo con lo bueno, un disco que nació del dolor de no estar con él"

María León, el tenor de ópera, Gabriel Navarro ¿Te rompió el corazón?

Sí, a todos nos ha pasado que te decepcionen y te rompan el corazón y a veces ni siquiera es su culpa, con Gabriel duré cinco años.

¿Te traicionó?

No sé si hubo traición o no, llevo casi un año soltera y ahora entiendo que nadie tiene que estar contigo a la fuerza.

¿Alguna vez pensaste en hacerle brujería para que no te dejara de amar?

¿En darle toloache? ¡No hombre! Hay que aprender a aceptar y soltar, el tiempo que fuimos novios Gabriel conmigo fue maravilloso y le agradezco muchos cosas, es un gran tipo y ni le tengo rencor, ni estoy enojada con él, me dolió cuando me dijo que ya no podíamos estar juntos, pero si yo no era lo que él quería, imagínate estar con alguien que no te quiere. Yo quiero vivir con quien me quiera y si él ya no quiso estar conmigo no puedo amarrarlo, hay que ser optimista Shanik, la vida a veces te quita aquello que no te deja salir adelante.

SOLTERA PERO NO DESCOBIJADA

¿Si quiera te dio joyas o anillo de compromiso a cambio de que tu le diste durante cinco años tu bello cuerpo?

Me dio cosas más bonitas, me quedo con lo bueno, con un disco hermoso que nació del dolor de no estar con él, Se te salió mi nombre y compuse la canción porque una quiere que el hombre al que tanto amó, te recuerde aunque esté con otra. A Gabriel le deseo lo mejor, hay que ser agradecida con lo que te dan, pero si te dejan de querer hay que soltar, enfocarte en tus metas, en tus sueños y no olvidar que somos muy valiosos, a pesar de que el hombre que amas decidió no estar contigo, y hoy en día sigo soltera lo cual no significa que estoy sola.

¿Siempre hace falta una cobijita humana verdad María León?

Yo no dije que ando descobijada, dije que ando soltera, concluyó María León esta hermosa mujer por dentro y por fuera.