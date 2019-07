Qué esperan los artistas cuando se paran a hablar de sus problemas en la tele, cuando todos pasamos por baches tremendos en la vida

Yo no entiendo cómo es que hay artistas que se paran a decir en la tele que están deprimidos, que tienen problemas, que sufren, ¿qué esperan? Si todos nos paramos a hablar de nuestros problemas y a pedir "soluciónenme", como si fueran el Rey de Inglaterra.

Mayra Rojas dice que le dio la menopausia a sus 51 años y esto le dio depresión, que su hermana Lorena Rojas le encargó a su hija Luciana y que debido a todos estos pequeñísimos inconvenientes andaba de malas, por lo que su esposo Francisco la abandonó después de 10 años de vivir juntos. ¿Acaso no sabe Mayra que a todas las mujeres del mundo les da menopausia, antes o después, que casi todas tenemos hijos, o padres o perrhijos que cuidar… ¡Parece mentira que las actrices de verdad creen que en todo el universo sólo a ellas les da menopausia, depresión o que sólo ellas se quedan sin chamba! Si todas sienten que son el Mesías y que no hay quien se merezca caminar donde ellas pisan, ¡ahora entendemos porque todas acaban solas!

LOS INSÓLITOS TATUAJES DE CELIA LORA

Es gracioso que ahora que todas se depilan, Celia Lora se tatuó palabras , rayas y algo que parecen pelos en el pubis, lo cual enseña en sus demasiado pequeños bikinis. ¡Y la verdad si tiene todo para enseñar y magnificado porque tiene copa 38 doble F!

A TIZIANO FERRO SI LE GUSTAN LOS BIGOTES

Por la boca muere el pez, los hombres se ponen de habladores como Tiziano Ferro, que hace años dijo que no le gustaban las mujeres mexicanas porque son bigotonas, pero al que no quiere caldo ¡se le dan dos tazas! Y ya se casó con un bigotón… O sea, los bigotes si le gustan ¡lo que no les gustan son las mujeres, por ahí va el asunto!

¿PORQUÉ CRISTIAN CASTRO PREFIRIÓ NO SER JESÚS?

Cristian Castro perdió la oportunidad de representar a Jesús en el musical Jesucristo súper estrella, que se estreno este fin de semana, por tener kilos de más ya que le exigían salir al final casi desnudo, pero como está muy gordito le dio pena que le gritaran al final de la obra: "¿Cristian que te panzó?". Y renunció a una gran oportunidad económica y laboral, porque no se siente capaz de hacer dieta de comida, ni de bebida.

¿AÍDA CUEVAS Y JUAN GABRIEL... MÁS QUE COMPADRES?

Joaquín Muñoz, ex asistente de Juan Gabriel : “Si Aída Cuevas me demanda, lo cual a mí nadie me ha notificado, saco las pruebas que Juan Gabriel es el papá de su hijo y a ver de qué cuero salen más correas.”