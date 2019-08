A Marimar Vega no le preocupada que Horacio Pancheri bese a un hombre

En la serie mexicana El juego de las llaves, Horacio Pancheri quiere con un hombre, pero su novia en la vida real, Marimar Vega no le arma panchos, no le afecta que ese muñeco prefiera al galán, sabe que son besos de utilería y que él está bien comidito y no anda por ahí consumiendo garnachas.

Hablando de Pancheri, ¿no me digas que desahogarte sexualmente en las redes ya se volvió moda? Entre esta serie y su video, lo suyo es el exhibicionismo, Horacio tú bien puedes estar en la industria porno que paga muy bien y así Marimar no va a quedar más turbada con estas imágenes. No lo juzgamos, si hacerlo en redes lo hace feliz, nosotras más contentas por él, ahora sólo falta que echen competencia con Zaguiño a ver quién queda como héroe.

LOS HERMANOS ZURITA SE ANDAN RAYÁNDO EL CUADERNO

Y hablando de esta serie mexicana donde el sexo es la bandera, Ela Velden que duró como seis años de novia con Federico Ayos, en la historia se besa y se “choca su carrito” con Sebastián Zurita, lo cual no tiene nada de malo, salvo porque en la vida real Ela es novia de Emiliano Zurita, hermano de Sebastián.

Puede ser como medido retorcido eso de ver a tu novia cuchiplanchando con tu hermano, pero estamos en el siglo 21 y besarte con la cuñada es lo que hace a la gente civilizada, no hay nada de qué preocuparse, no pasa nada, ¡todo es utilería!

A LO MEJOR LOS NOVIOS NO LE DURAN A ALMA CERO PORQUE RONCA

Con el divino cuerpo de Alma Cero se me hace injusto que tuvo que besar 100 sapos para ahora por fin declararse enamorada de verdad, ojalá su nueva conquista le dure, ¡cuerpos vemos, noviazgos no sabemos! A lo mejor Alma Cero ronca o duerme con pijama de franela y ellos se sienten engañados o está inapetente de su hombre, lo cierto es que dura más un bombón en la puerta de un kínder que un noviazgo de Alma Cero.

FRIDA Y YO BUSCAMOS ESPOSA, ¿ALGUNA INTERESADA?

Frida Sofía, declaró que los hombres la han lastimado tanto que ahora prefiere novia y más de una está de acuerdo con ella! A mí de vez en cuando me encantaría tener una esposa que me resuelva tanto como yo le resuelvo a mi esposo. Frida, te deseo que encuentres el amor, de quien venga! El género es lo de menos… LOVEISLOVE