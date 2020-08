ALFREDO ADAME NO ES ONNASIS, ¿QUE TANTO LES PUEDE QUITAR A SUS 3 HIJOS VAARONES SI LOS SACA DE SU TESTAMENTO?

Alfredo Adame no es Carlos Slim ni tiene la fortuna de Atina Onnasis, cuando dice que va a desheredar a sus hijos, ¿qué tanto les puede quitar?

Todo es relativo y a comparación de su hijo Sebastián que vive de hacer pan con su mamá Mary Paz Banquells si tiene mmucho pero tampoco es Pepe Aguilar que tiene un “ranchito” de 2900 hectareas y les enseñó el negocio de la cantada, de la charreada y de los ranchos a sus hijos donde trabajaron desde pequeñitos.

El problema con los hijos de Alfredo Adame es que se confiaron en que su papá iba a estar ahí siempre para ellos, pero que nos sirva a todos de lección: los papás se pueden morir, se pueden enfermar o te pueden desheredar.

Los hijos de Adame tenían que haber aprovechado los estudios que les pagó o por lo menos, no entrar a casa de su papá cuando él no estaba para llevarse “sus cosas que él les regaló” porque hasta para entrar a la casa de los papás hay que avisary pedir permiso de sacar cosas si no, eso se llama: abuso de confianza e invasión de casa ajena.

“Coincidentalmente” desapareció la cartera de Alfredo con su tarjeta de crédito con la mala suerte que fue cuando ellos sacaron sus “tiliches”. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas porque sin el dueño presente, se presta a que a uno le endilguen los pecadillos de otros.

LORENA DE LA TORRE APROVECHANDOSE DE LA FAMA AHORA DE MICHELLE SALAS YA QUE SU PRIMO LUIS MIGUEL LA DESCONOCIÓ, ¿PORQUE NO BUSCA A SERGIO BASTERI PARA DARLE LAS “JOYITAS” DE MARCELA?

Lorena de la Torre, prima lejana de Luis Miguel, ¿por qué no le ofreces las joyitas sin valor comercial de Marcela Basteri a Alejandro basteri o a Sergio Basteri?

¿Porque le ofreces a Michelle Salas las alhajas que no son safiros, rubís, ni joyas de las tiaras reales?

Las joyas que dices que supuestamente Marcela usó en el orfanatorio no tienen ningún valor no solo comercial, tampoco sentimental para Michelle que no creció al lado de su padre.

Esas bisuterías solo pueden tener valor para sus otros dos hijos pero no buscaste ni a Alejandro ni a Sergio Basteri porque no te sirven para los 5 minutos que buscas de fama porque si le entregas a ellos las “cositas” que no quiere Luis Miguel no te sirven de gancho para quedar bien con el Sol.

Lorena de la Torre no tiene ninguna verdad absoluta ni nada que sea de valor que le interese a los Basteri, ella llamó la atención con la supuesta madre de Luis Miguel, la “sin techo” Honorina Montes pero después de eso ya nadie le hizo caso y ahora lo que quiere es endilgarle a Michelle Salas lo que no le aceptó Luis Miguel porque dicen que lo que extraña es que la prensa le saque notas.