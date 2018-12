Fama | Mauricio Mancera

“No me quiero amarrar ni casarme, ahorita estoy soltero pero siempre hay quien te quiera apapachar pero no quiero casarme con una mujer famosa":

Mauricio Mancera Mauricio Mancera, eres ¿casado, soltero…?

Soltero, no tengo novia y aunque me gustan las chicas famosas, es muy difícil, porque la mayoría de las mujeres que se dedican a este medio son muy volubles o muy hormonales, de por sí la mujer es hormonal y luego si son actrices es todavía más complejo, con eso de que trabajan con las emociones, entonces yo ya voy a preferir de otro ámbito, aunque mi última novia actriz que tuve fue Marcela Guirado, cuando andábamos, ella estaba haciendo la novela con Edith González, Vivir a destiempo y luego fue la protagonista de Hoy no me puedo levantar, con Marcela anduve como ocho meses.

¿Por qué se terminó la relación?

Por los tiempos laborales, yo trabajaba de lunes a lunes, ella viajaba mucho y pues se fue enfriando la relación.

¿Te gustaría casarte?

Ahorita yo todavía no me quiero casar, todavía estoy joven, para qué me amarro Shanik, yo he visto que los que se casan jóvenes no termina bien la cosa, ahorita todos los amigos que yo tengo que ya se casaron, ya se odian.

He tenido relaciones más duraderas y otras menos, pero nunca me he querido casar, aunque sí creo en el matrimonio, porque mis papás llevan treinta y tantos años casados y son felices, enamorados, se van de viaje y se van al antro y siempre andan de la mano, ellos están felices.

¿Siguen haciendo el amor tus papás?

No quisiera saber eso Shanik, Nunca los caché, ni los quiero imaginar haciendo esas cosas. Yo creo que los cacho y tengo que ir a terapia de por vida, o sea, no, no, no. Para mí sólo tuvieron relaciones dos veces, cuándo nació mi hermano y cuando nací yo, y me imagino que los dos fuimos invitro.

Concluyó Mauricio Mancera, quien conduce con mucha gracia el Programa Hoy.

LA VENGANZA DE ALFREDO CONTRA SUSAN POR LA ADAMESEÑAL

Y no termina la telenovela de Alfredo Adame, quien ya denunció penalmente a su ex Susan Quintana por causarle daño moral, pero sobretodo patrimonial.

Y la denunció también ante el DIF porque según él, Susan tiene a una hija que padece el síndrome de Asperger y la deja encarcelada en un cuarto de su casa en Jalisco, con cuatro pizzas, porque a veces ella se ausenta cuatro días.

Adame dice que eso es violencia física y psicológica y la policía tiene que checar esa relación…. Y todo esto porque Susan y su novio le hicieron a Alfredo la Adameseñal enseñando que la tiene chiquita.