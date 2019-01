Fama | No irá a la cárcel

A Adriana Lavat le dijeron que no meterán a su exmarido Rafa Márquez a la cárcel como ella solicitó, porque sólo le dio 22 mil pesos al mes y ella en el ministerio se quejó que hasta el burócrata más caído da más manutención alimenticia que el exfutbolista, quien por cierto según Adriana vive una vida glamorosa con Jaidy Mitchel y sólo aplica la austeridad en sus hijos, a quienes discrimina, mientras que a su varoncito menor y a Manuela, la hija de Alejandro Sanz, que vive con él los trata como si fueran de la realeza y les da trato especial. Sin embargo, el juez se negó a meter a la cárcel a Márquez porque decidió que siente que la lucha, más que por los hijos es sólo por dinero.

CARLITOS ESPEJEL VUELVE A CASA

Ven que si es cierto que las mujeres perdonamos todo… ahora que a Carlitos Espejel se le pasó la calentura por Alma Cero decidió que sí está acoplado con su esposa y qué flojera empezar otra vida, siempre si quiero a mi familia. En el fondo los hombres tienen la libertad para tener harems, pero como no pueden juntarlas a todas en la misma casa se van cambiando de una a otra y como a los hombres se les perdona todo, pues volvió con su esposa y no creo que Alma Cero vuelva con él después de que la esposa oficial, Paty Azuara sube fotos de los dos.

UN SOLTERO APETECIBLE

Le pidieron matrimonio a Carlos Rivera en la Feria Estatal de León con pancartas, porque, aunque lleva más de cinco años de novio de la divina Cynthia Rodríguez nunca ha dicho abiertamente que tienen una relación amorosa y las mujeres lo ven como apetitoso soltero y quieren una rebanada de ese pastel. A Cynthia no le molesta que él esconda la relación porque ella tampoco habla nunca del amor que existe entre ellos, ella no lo cela, la que siente celos ajenos por ella soy yo ¿qué parte de son hombres sigo yo sin entender?

¿ME CONTAGIAS LA SUERTE?

La divina ojiazul Inés Gómez Mont después de tener a su sexta hija hace seis meses, a María, la más pequeña después de Inés, Bruno, Javier, Diego y Bosco ya tiene cuadritos en el estómago, no tiene una estría, no tiene lonjas, no tiene celulitis, cuando yo ya tenía antes de haber tenido a mi primera hija, además tiene un marido millonario que la ama y la pasea en yates y avión privado… Inés ¿te puedo abrazar a ver si me contagias el virus de la suerte?

Twitter: @shanikberman

Instagram: @shanikberman

Facebook: Shanik Berman Fan Page