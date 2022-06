La ciudad se construye con diálogo

Apenas el viernes pasado recibimos en la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, que presido en el Congreso, al titular de la Secretaria de Obras y Servicios (SOBSE) para que expusiera proyectos de recuperación de espacios públicos, incluyendo proyectos de movilidad, vialidades, áreas verdes, entre otros.

Muchos de estos proyectos impactan -durante y después la obra- en el entorno de las colonias y comunidades, y son los vecinos quienes solicitan la información y quieren acercarse a las autoridades para que expliquen los impactos en cada obra. En muchos casos la ciudadanía intenta informarse, pero enfrentan retos de transparencia o publicidad, ya que la información pública no existe, es poca o hay contradicciones entre las declaraciones y el proyecto.

Sabemos que la planeación y construcción de Ciudad es un proceso permanente, por lo que cada obra requiere mantenimiento, pues el paso del tiempo causa daños en la infraestructura; pero en pocos casos hemos visto en los que se destine presupuesto, o el propio proyecto considere mantenimiento preventivo.

Por ejemplo Avenida Ceylán, apenas hace 2 años entre otras cosas se cambió el asfalto por concreto hidráulico, después la ciudadanía pidió reductores de velocidad; ahora hay hundimientos y grietas mal atendidos, pues en vez de utilizar concreto volvieron a poner asfalto para emparejar la vialidad, por eso solicité que SOBSE identifique las causas de los hundimientos, se repare con materiales adecuados y si existe responsabilidad, se siga el proceso administrativo.

Igual en Vallejo, la Jefatura de Gobierno dio atole con el dedo, pues prometió mejorar las condiciones en la zona derivado del Programa Parcial, lo cierto es que van casi 2 años de la entrada en vigor del Programa y más de 3 años de la promesa de senderos seguros, pero nada se ha hecho.

En la colonia del Gas llevan casi 2 años con la promesa de un parque y seguimos con modificaciones al proyecto conceptual, sin contar aún con proyecto ejecutivo; por lo que es necesario nuevamente acercarse con las y los vecinos para que conozcan los cambios y propuestas en el espacio que antes ocupaba la planta de reciclaje.

Ahí no termina la incertidumbre de la ciudadanía, pues el argumento del retraso es la pandemia y destinar el dinero en otras prioridades. Me preguntan los vecinos ¿prioridades de quién? pues ellos siguen viendo la construcción de “PILARES” pero no han tenido suerte para que les instalen un par de luminarias o un botón de pánico.

Proyectos como la línea 3 del Cablebús que conectará las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, preocupan a los vecinos por afectaciones en Constituyentes y a la Casa-Taller Luis Barragán que hace unos años fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nuevamente la propuesta es exponer a los vecinos de las colonias cercanas al Bosque el proyecto, y difundir la información para aclarar si hay o no afectación a la imagen.

Desde la legislatura anterior he buscado e insistido que la relación entre el Congreso y la Autoridad favorezca a la ciudadanía, pues la finalidad del espacio público es generar identidad y comunidad, para que sean las colonias, pueblos o barrios de la capital quienes participen en la mejora y mantenimiento de la ciudad.

En estos tiempos, la atención, voluntad y vocación, parecen valores en peligro de extinción dentro del servicio público; los ciudadanos buscamos eco y respaldo en las autoridades; por eso se agradece la participación en estos ejercicios, y reconocemos la voluntad del titular de SOBSE para el diálogo y participación vecinal, pues deben ser pilares y principios en todas las instituciones de la Administración Pública, ya que es la única ruta para lograr la Ciudad que queremos y el espacio público que merecemos.