López Obrador: Hay visos de recuperación en el marco de la pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha perdido el optimismo pese a la difícil situación que enfrenta el país, sobre todo por una encuesta internacional en la que –aseguró- lo ubica como el segundo presidente mejor evaluado del mundo. En sus propias mediciones refiere que tiene 65 por ciento de aprobación y hasta 70 por ciento respalda su permanencia como jefe del Ejecutivo. "Me he mantenido, hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de Estado de los países y estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial y he caído con la pandemia dos puntos, pero cada quien tiene su medición", resaltó. También señaló que los números que tiene su administración reflejan que sólo 25 por ciento de los encuestados rechaza a su gobierno y a 5 por ciento restante le da igual. Indicó que ha logrado estas cifras "gracias al pueblo que es mi ángel de la guarda. No voy a fallarle, porque si no fuese por ese respaldo no sería nada". Aseguró que “a pesar de los pesares”, hay visos de recuperación en la crisis económica mundial, la cual, señaló, es la más profunda que se ha presentado en un siglo, así como de la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero “vamos saliendo de esta pesadilla”. Sin duda que será interesante esperar al balance de su gestión.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO ENTREGARÁ EL II INFORME DE GOBIERNO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregará este martes por la tarde el II Informe de Gobierno a la Cámara de Diputados, al iniciar el primer periodo de sesiones del tercer año de trabajos de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, aunque por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un balance en Palacio Nacional, en una ceremonia a la que están invitadas 70 personas, entre empresarios, sindicalistas, representantes indígenas, el presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro Arturo Zaldívar, y el fiscal general, Alejandro Getz Manero, y por supuesto, integrantes de su Gabinete. Desde las 9:00 horas, el titular del Ejecutivo detallará las acciones de gobierno que ha emprendido para superar esta difícil etapa de la pandemia, y pondrá como uno de sus principales logros el combate a la corrupción. Aunque no haya mucho que presumir, el presidente ha dicho que existen avances, sobre todo en lo que se refiere a la atención a los sectores vulnerables. Habrá que esperar a que los legisladores empiecen a desmenuzar las cifras, en las que habrá una lluvia de críticas de la oposición.

RINDE PROTESTA EL SENADOR EDUARDO RAMÍREZ COMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO EL QUE PERSEVERA ALCANZA.

El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar rindió protesta como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre, luego de que recibió un amplio respaldo de los grupos parlamentarios del PAN, que coordina Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; MC, de Dante Delgado; del PVEM, de Manuel Velasco, y del PRD, de Miguel Ángel Mancera, y por supuesto de Morena, que coordina Ricardo Monreal, y sus aliados del PT, que lidera Geovanna Bañuelos, y Sasil de León, del PES. Durante la sesión del Pleno, el chiapaneco recibió 101 votos a favor. No cabe duda que Ramírez tiene una amplia trayectoria política, es conciliador y siempre privilegia el diálogo, por lo que no existe duda que habrá de desarrollar un buen papel durante este último año de la LXIV Legislatura. En su mensaje, el senador Ramírez hizo hincapié que promoverá el diálogo y la tolerancia, el derecho a disentir, la pluralidad y las decisiones de la mayoría serán eje de la conducción de los debates. Con los otros poderes, me conduciré con un sentido estrictamente republicano, con las entidades federativas habrá diálogo y respeto, con diplomacia parlamentaria se añadirán nuevos lazos a los vínculos que nos estrechan con la comunidad internacional. Dijo que “el Senado no es ajeno a los proceso electorales pero no pueden conducirnos a una parálisis legislativa”. Acompañarán al senador en la Mesa Directiva, como vicepresidentes: Imelda Castro Castro (Morena); María Guadalupe Murguía (PAN) vicepresidenta, y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI); como secretarios: Lilia Margarita Valdez (Morena); Verónica Delgadillo (MC); Nancy de la Sierra (PT); María Merced González (Morena). Se agregan cuatro nuevas secretarías: Ricardo Velázquez Meza (Morena); María Guadalupe Saldaña (PAN); Verónica Camino Farjat (PVEM), y Eunice Renata Tomo Molina





DULCE MARÍA SAURI RIANCHO ASUME LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Finalmente, Dulce María Sauri Riancho presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de días de jaloneo y tensión por la disputa entre los Grupos Parlamentarios del PRI y del PT, por convertirse en la tercera fuerza política y el derecho de ocupar el cargo. Aunque previo a la sesión los priistas dieron a conocer que se sumaban cuatro integrantes del PRD, con lo que llegaban a 50, horas antes el aspirante, Gerardo Fernández Noroña, prefirió ya no buscar la presidencia, ante el pronunciamiento del titular del Ejecutivo para que se respetaran los acuerdos y no se recurriera a maniobras políticas. Está probado que la legisladora yucateca tiene una amplia experiencia y capacidad de sobra para conducir los trabajos en este último año de la presente legislatura.

MARIO DELGADO SIGUE CON LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE LA 4T

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, sigue recorriendo los estados del país para instalar los comités de la Cuarta Transformación y su última parada fue en Chiapas, donde tuvo una buena recepción entre la militancia. Prácticamente es la carta fuerte de un gran sector del partido para ocupar la dirigencia nacional que será electa mediante una encuesta abierta a la Militancia y simpatizantes. Dijo que el propio presidente de la República sugirió que la renovación fuera por encuesta, y el también presidente de la Jucopo dejó en claro que se necesita de una liderazgo con mucha legitimidad y autoridad política.

RICARDO MONREAL: PIDE A PANISTAS QUE NO SE DESESPEREN POR LA POSIBLE CONSULTA

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, estará a la espera del informe de la Comisión que creo Morena para el asunto de la consulta para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dijo que hasta el momento es sólo una posibilidad. El morenista no estuvo de acuerdo con las declaraciones del PAN, Gustavo Madero, quien le mandó un mensaje al Presidente de la República y dice que no le saque, que le entre ya a la cuestión de las acusaciones a expresidentes si tiene pruebas y, si no, que actúe conforme a la ley; que deje de estar manipulando de manera electoral. Monreal le respondió que no se desesperen, todo a su tiempo y hay que permitir que los procesos maduren. “Es decir, que las carpetas de investigación vayan desarrollándose, que vaya ocurriendo la comparecencia y desahogándose los citatorios a los presuntos responsables y que después de la causa vaya dándoles oportunidad de defenderse a los presuntos responsables. “No es como antes, a rajatabla, detenlos en caliente y después viriguas, no. Ahora hay un proceso y hay un Presidente que observa el Estado de Derecho, la ley”.

DIPUTADO RENÉ JUÁREZ: EN EL PRI SIEMPRE NOS APEGAMOS A LA LEGALIDAD

El coordinador de los diputados federales del PRI, René Juárez, dio muestra de su experiencia en las lides de la política para ratificar a su fracción parlamentaria como la tercera fuerza política en San Lázaro y tener en la bolsa la presidencia de la Mesa Directiva y frenar la manobra que pretendía el PT. “Siempre nos apegamos a la legalidad; en todo momento apostamos por el interés superior de nuestra nación”, expresó el también exmandatario de Guerrero. De paso agradeció al presidente de la República de estar a favor de cumplir el reglamento y los acuerdos. Los legisladores que se integraron de última hora a las filas priistas fueron Antonio Ortega Martínez, María Guadalupe Almaguer, Abril Alcalá Padilla y Jesús de los Angeles Pool, todos del PRD.

DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS: DE GRAN VALÍA MUJERES DEL PRI QUE INTEGRARÁN LA MESA DIRECTIVA

El diputado federal del PRI, Alfredo Villegas, dijo que su Fracción Parlamentaria propuso a tres mujeres de gran valía como integrantes de la Mesa Directiva: a Dulce María Sauri, como presidenta; Sara Rocha, como vicepresidenta, y a Martha Garay, como secretaria. El legislador de Sinaloa dijo que las tres reúnen solvencia, capacidad experiencia, y, sobre todo, institucionalidad, por lo que está convencido que harán de desempeñar un buen papel y estar a la altura de las circunstancias, sobre todo en este último de la LXIV Legislatura que será complejo e intenso y en que se habrán de tomar importantes decisiones por el bien del país. Destacó sobre todo la capacidad y trayectoria de Sauri, quien ha tenido bajo sus hombros la enorme responsabilidad de haber sido la dirigente nacional de su partido. Hizo un reconocimiento a las declaraciones del presidente López Obrador para que se respetaran los acuerdos y eso contribuyó a avanzar en el tema, y comentó que en diversas ocasiones ha sido legislador y siempre se han privilegiado los acuerdos y esta no es la excepción. El reto ahora no es lograr la Mesa Directiva, sino de sacar los temas pendientes de la agenda nacional.

LORENZO CÓRDOVA: INE ACTUARÁ CON IMPARCILIDAD EN PROCESO DE MORENA

El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, con todo y la premura para organizar la encuesta para la renovación de la dirigencia de Morena, dijo que se cumplirá con la sentencia del Tribunal Electoral, a pesar de que no está de acuerdo porque simplemente nunca fue consultado si tenía capacidades técnicas, materiales y de tiempo. “Las y los militantes de Morena pueden estar seguros que el INE realizara con imparcialidad, objetividad y certeza el procedimiento mediante el cual las y los simpatizantes y militantes de ese partido elegirán a sus dirigentes, un procedimiento que no fue ni pedido ni querido por el INE pero que realizaremos en acatamiento al estado de derecho”, aseveró. Los consejero aprobaron los lineamientos del este proceso, en los que dieron a conocer que la convocatoria se emitirá el 4 de septiembre. El registro de aspirantes será del 5 al 8 de este mismo mes. La encuesta abierta para definir, sería levantada entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Se contempla que una o hasta 3 empresas encuestadoras participen en la elaboración de la encuesta abierta, y se contempla que el 5 de octubre próximo se registre la nueva dirigencia.

BERTHA LUJÁN DEJA ASPIRACIONES POR DIRIGENCIA DE MORENA; SE ANOTAN DOS MÁS

Por lo pronto, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, decidió no ir por la dirigencia de su partido, en la encuesta que está por organizar el INE. Prefiere cumplir con su gestión en ese órgano partidista. Luján era una de las principales promotoras a rechazar la propuesta del presidente López Obrador, para que fuera mediante ese mecanismo la forma de resolver el proceso interno, por lo que no es de extrañarse la decisión que finalmente tomó. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, va en serio por la posición y ha empezado a recorrer el país para instalar los comités de lucha de la Cuarta Transformación. El fin de semana estuvo en Chiapas y tuvo una buena respuesta. También ya salieron Gibrán Ramírez y Antonio Attolini a anunciar sus aspiraciones de participar en la encuesta, que se sumarían a Alejandro Rojas y Yeidckol Polevnsky.

GERARDO SOSA CASTELÁN, DETENIDO POR LA FGR POR PRESUNTO LAVADO

El expriista y ahora morenista, Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El hidalguense tiene un importante bastión político y económico en esa institución educativa y en la campaña del 2018 tuvo una fuerte participación a favor del proyecto de la cuarta transformación, incluso llegó a colocar a varios afines a diputados federales. Desde hace algunos meses la Unidad de Inteligencia Financiera le seguía los pasos e incluso llegó a congelar varias cuentas bancarias de la Universidad, al detecta importantes transferencia a otros países, y movimientos por presunto lavado de 156 millones de dólares.









