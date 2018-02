Los millennials sí son humanos, pero ¿realmente existe una narrativa antropológica de lo que publicitariamente se entiende como millennials?, ¿será verdad que no quieren comprar un carro, una casa, o tener una relación personal o un trabajo estable?

Las respuestas se explican en la primera investigación científica de “Los millennials en México” coordinada por los consultores José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad, como resultado de 30 sesiones de grupo, una encuesta nacional de tres mil casos y acceso a 35 etnografías antropológicas, en colaboración con la UdeG, ¿los millennials no tienen sueños?, ¿cuál es su estrategia contra la exclusión? pero mejor vamos por partes:

¿Qué es un millennial? Humanos que han vivido de 28 a 32 o 35 primaveras. La investigación se basa en un análisis de inclusión y exclusión, en referencia a marcos mentales que están gobernando a través de la obra de George Lacombe en “No pienses en un elefante” donde clasifica a los votantes en EU, en el padre de familia severo (republicanos) y el padre de familia cuidador (demócratas).

Cuatro hallazgos. 1.- En México los jóvenes nacieron en un modelo de inclusión social donde los valores de ser aceptados o no, se basan en historias que los incluyen y excluyen del éxito. Si no naciste en una familia adinerada o relacionada a la clase política, tendrás más posibilidades de fracasar. 2.- El origen de la raza, principalmente en el centro sur y suroeste, hablamos del color de la piel, estatura, color de ojos, cabello y rasgos faciales; tener piel blanca, estatura alta, ojos de color, cabello claro son características que permitirán ser incluidos en un grupo social; de lo contrario estás excluido. 3.- El dinero por sí solo es una vía de integración. Además, el narcotráfico es un acceso al sistema para ser incluido. 4.- Tener relaciones y contactos para entrar al sistema.

¿Y los mestizos? ¿Les sorprende que ser hombre, blanco, maduro, rico, y tener relaciones con la clase política los incluya en el sistema?, en contraste los excluye ¿ser moreno, ser mujer, ser joven, ser pobre, estar solo, no tener relaciones, y lejos de la clase política? Entonces ¿qué vamos a hacer con mujeres y hombres jóvenes y mestizos? La gran pregunta es ¿qué nos dicen los millennials? contrario al pensamiento generalizado: sí quieren estudiar, sí quieren casarse o vivir con sus parejas sólidas, estables, sí quieren obtener una carrera, sí quieren tener hijos, tener una pensión, un empleo, una casa propia, comprarse un carro; la construcción de una narrativa que les permita incluirse; porque da la casualidad de que los millennials sí son humanos.

Narrativa. Da la casualidad que los millennials quieren lo que sus padres tuvieron; el problema es que no ven factible o real casarse o vivir con su pareja, tener hijos y conseguir un empleos ¿Los millennials tienen un discurso? sí desde la dignidad y la narrativa que les permita la inclusión ¿frente a esta inclusión cómo me incluyo, cómo soy parte?, con frases y acciones como: “quiero aportar, y tener un trabajo que tenga significado, no quiero un carro, bueno mejor dicho no puedo tener un carro y mejor uso una bicicleta que me permite decir que contribuyo a la ecología de mi país... no quiero tener hijos, no la verdad es que no puedes tener hijos, por eso digo que hay una sobre población en el mundo o que debemos re- producirnos racionalmente”. Lo que los millennials nos están enseñando es que tienen una narrativa para enfrentar la ex- clusión que les permite ser dignos desde la causa ecológica... ¿cuál es su estrategia? Incluirse desde su libro digital que es Internet con un spin que dignifica su presente.

Académico de la FCPyS-UNAM, IPN y consultor político

@gersonmecalco