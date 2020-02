Percepciones del coronavirus

Cinco de cada 10 mexicanos están preocupados por la epidemia del coronavirus en el mundo. Cuatro de cada cinco están enterados del tema, pero como en todo brote epidemiológico existen personas que piensan que se está ocultando información y exagerando la realidad (35%). A la pregunta de ¿qué tanto miedo tiene de contagiarse usted o su familia? la suma de poco, nada y no sabe es de casi 60%. Estas y otras percepciones se han construido desde el 31 de diciembre de 2019 cuando la OMS informó del brote de virus distinto a los conocidos, y que, a la fecha de acuerdo con el minuto a minuto de CNN, la cifra global de muertes sobrepasa las 560. Pero mejor vamos por partes:

Impacto económico. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta el momento no se tiene detectado en México ningún caso del coronavirus; dijo que sí está afectando los mercados, sin embargo el peso se mantiene fuerte. Aseguró que “del coronavirus no hay ningún caso, eso no quiere decir que no se pueda presentar. Le estamos dando seguimiento a este asunto, todos los días se está informando a las nueve de la noche, pero no debe haber alarmas”. Es importante hacernos la pregunta de qué afectaciones puede tener el coronavirus en la economía mexicana. Recordemos los efectos negativos para la economía, en consecuencia, a las medidas del gobierno de Felipe Calderón al brote de influenza.

Influenza en el sexenio. El 23 de abril de 2009, José Ángel Córdova Villalobos, ex titular de la SSA, cuenta que llamó desde el teléfono rojo al presidente Calderón y le advirtió sobre la necesidad de reunirse con urgencia: “Señor presidente, tenemos una situación grave, de amenaza para la salud de los mexicanos”. Esa noche se informó en televisión las medidas ante la influenza y días después los daños económicos a la economía nacional.

¿Exageraciones? Se suspendieron las clases en todos los ámbitos educativos y actividades laborales y económicas en la CDMX, Estado de México y SLP. Los especialistas aseguran que se afectó el consumo de la sociedad, que es el elemento más importante para el PIB. Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica estimó pérdidas por 268 millones de pesos del 25 de abril al 5 de mayo. La Cámara Nacional de Aerotransportes, registró una caída de 20-25% en el número de pasajeros. En Cancún se cancelaron más del 70% en las reservaciones. El daño se estimó en una caída de 0.7% a la economía mexicana (57 mil millones de pesos). Incluso se comparó con las pérdidas económicas por la crisis económica de 1995. De abril de 2009 a febrero de 2010 se registraron mil 032 muertes y 72 mil 233 enfermos confirmados en nuestro país. Además, como dato cultural, meses después el PAN perdió las elecciones intermedias.

Optimismo. Las cifras del primer párrafo y las siguientes son de Mitofsky, las cuales muestran percepciones positivas como: 56.9% piensan que se encontrará pronto una vacuna. Pero el 36% piensa que la epidemia pronto saldrá de China y será un problema mundial. 43% de los mexicanos son apocalípticos, ya que piensan que se contabilizarán miles de muertos. Pero el 35.5% piensa que no llegará pronto a nuestro país. 29% está de acuerdo con obligar a usar tapabocas y tomar medidas de aislamiento a cualquier persona con síntomas similares a los de la enfermedad; pero para 21.3% estarían de acuerdo en prohibir la entrada a México a personas que hayan viajado a China. Las respuestas letales son: 33.8% no confía en que el gobierno mexicano tome las medidas correctas y 45% opina que nuestro sistema de salud no está preparado para enfrentar el problema. Ojalá varios de los mexicanos que respondieron a esta encuesta hayan sido influenciados por el pintor René Magritte quien fue un maestro de la paradoja visual, cuestionando la percepción habitual de la realidad. Ojalá…





*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco