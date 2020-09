Por un proceso de unidad

Desde la fundación de MORENA, en 2014, han sido muchos los cambios en este país. El principal, es que dejamos de ser el partido de oposición para convertirnos en el partido que debe acompañar las transformaciones desde los espacios de decisión y gobierno.

En la Cámara de Diputados entendimos el cambio y hemos apoyado las prioridades del proyecto alternativo de nación, en un trabajo coordinado y respetuoso que encabeza nuestro presidente.

Sin embargo, MORENA como partido no ha respondido de forma adecuada a los cambios planteados por el gobierno; y para complicarlo aún más, el proceso de elección de su presidente y secretario general se había judicializado y empantanado. Si lo pensamos bien, si tomamos en cuenta que estamos construyendo un régimen genuinamente democrático y en transición, era natural tener algún tipo de diferencias. MORENA pasó de ser un partido de oposición a un partido en el poder. Este contexto nos tiene hoy inmersos en un proceso que, paso a paso, está siendo aclarado por el Tribunal Electoral, y el problema ya fue debidamente resuelto.

Si alguna ventaja tiene que la elección de dirigentes sea cuestionado, es justo que se clarifica y posibilita una mayor participación y transparencia de todo el proceso. Antes, nadie habría imaginado que el joven Gibrán o Porfirio Muñoz Ledo contenderían por la dirigencia nacional; y ahora no sólo participan ellos, sino cien personas más que cumplen con los requisitos formales.

Esa es la riqueza del partido y también su amplia pluralidad. Todos los aspirantes son compañeros de lucha que, desde diferentes trincheras, algunos con más visibilidad que otros o con mayor experiencia, conforman un mosaico de donde los encuestados podrán elegir a las seis personas que finalmente competirán por la Presidencia y por la Secretaría General de MORENA.

Debemos tener claro que los competidores en esta amplia encuesta son compañeros de lucha y de trabajo, y lo más importante, que después de las elecciones continuaremos todos trabajando en nuestro partido; nos seguiremos encontrando en las reuniones, en los procesos electorales, así como en algunos espacios de representación. Seguiremos reconstruyendo el país y proyectando un mejor futuro del colectivo.

Varios compañeros lo han comprendido y se han sumado con Mario Delgado, pues ya ha quedado claro que es la persona con el perfil más adecuado para liderar este proceso de unidad. Es él quien, desde hace más de 20 años, decidió acompañar al presidente en esta lucha por la transformación de México; y también quien, desde el Legislativo, ha demostrado su lealtad y trabajo de acompañamiento al nuevo proyecto nacional. Entender desde lo profundo la idea de que MORENA es del pueblo, no es fácil, y Mario Delgado lleva más de dos años consultando a las bases representadas sobre el rumbo legislativo que debe seguir nuestro país, no sólo en esquemas de parlamento abierto, sino también en su calidad de presidente de la JUCOPO y líder de MORENA en la Cámara de Diputados. Desde ahí ha representado mejor que nadie el espíritu democrático del poder del legislador; y ha demostrado que aun con una mayoría contundente, no somos iguales a la oposición. Porque MORENA sí respeta las leyes y sabe escuchar a la ciudadanía; trabajamos por el bien de México tal y como el presidente nos lo ha aconsejado.

Por todo esto, hoy extiendo la invitación para que se sigan sumando al proyecto de Mario Delgado. Cada día somos más quienes estamos convencidos de que su elección a la Presidencia de MORENA significa unidad; con él tendremos a un compañero que escucha, que dialoga y que, con plena libertad de expresión y lealtad, logra consensos con la mayoría de los compañeros de nuestro partido. Mario sí sabe generar unidad, y aunque los adversarios han emprendido una guerra mediática de tramposas denotaciones y falsedades, al final la verdad siempre sale a la luz.

Nadie quiere –excepto la oposición– un Estado de vuelta a la impunidad y a la corrupción, y menos aún el regreso de una burocracia dorada que podía saquear libremente el erario de todos: ésos son nuestros adversarios, un grupo de FRENA que añora el imperio de la corrupción.

Hoy más que nunca, MORENA nos necesita unidos. Iniciamos una nueva etapa en el largo camino de la reconstrucción nacional que, juntos, un día decidimos emprender.

Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena

