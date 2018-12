Sí tienes derecho a equivocarte: Weber

El domingo a medio día le pregunté al sociólogo alemán Max Weber: ¿qué opinaba de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador?

El encabezado de la entrevista fue: “AMLO tiene en su poder los tres tipos de legitimidad”, abajo los balazos de la nota (y no abrazos) que acompañan:

- Tradicional a través del bastón de mando que le entregaron los grupos indígenas

- Carismático por su papel de líder y la aceptación de sus decisiones por parte del pueblo

- Legal-racional a través del apoyo de los más de 30 millones de votos

Derecho a equivocarse: La entrevista a uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública fue muy divertida y se dio en un trayecto en bicicleta donde la siguiente pregunta fue:

- GHM: ¿Andrés Manuel López Obrador tiene derecho a equivocarse? Segundos después Weber rebasó a una patrulla en calzada de Tlalpan en la CDMX y gritó:

- MW: “Andrés sí tiene derecho a equivocarse”.

La declaración llamó mucho la atención de los ciclistas que acompañaban el recorrido y le pidieron detalles de su declaración impopular. Weber sonrío y pidió que se serenaran y respondió:

- MW: “Si uno no tiene derecho a equivocarse, no tiene cómo corregir los errores porque no tiene modo alguno de verlos… los sistemas autoritarios no se equivocan, porque para equivocarse uno tiene que aceptar que no es dueño de la verdad”.

Tipos de legitimidad. Weber ya tenía que irse y nos bajamos en la estación del metro General Anaya. En las escaleras después de pasar los torniquetes y comprarnos una Coca-Cola bien fría me explicó los detalles de los tipos de autoridad que consiguió nuestro presidente López Obrador:

1. Tradicional: es aquella en la que el poder se asienta en costumbres y tradiciones. La ceremonia del Zócalo de la entrega del bastón de mando simbolizó depositar la confianza; continuó con la tradición foxista de recibir crucifijos durante la asunción presidencial. Algunos creen que es la primera vez que se incluye a los indígenas en el discurso oficial, el presidente Echeverría lo hizo y no es la mejor carta de presentación.

2. Carismática: El líder carismático persuade al pueblo de los mandatos del poder. El carisma está en peligro de extinción. Dicen mis amigos los psicólogos que es un “don” que se hereda. AMLO tiene ese poder populista. Antes de subirse al vagón del metro me leyó un Twitt de @ciberfan en apoyo a la porra de Porfirio Muñoz Ledo al Presidente que lo llama “iluminado”. Para la RAE es un “dicho a una persona, que, sin atender a razonamientos, cree estar en posición de la verdad absoluta”.

3. Legal-racional: El fundamento del poder es normativo, de las leyes electorales. La victoria de más de 30 millones de votos le da ese poder al camarada Andrés.

La comunicación presidencial será directa con el pueblo. AMLO agradece: “sin ustedes no valgo nada… sin ustedes los conservadores me avasallarían, pero con ustedes me harán lo que el viento a Juárez”. Desafortunadamente la única fantasía de este artículo es creer que Weber está vivo, todo lo demás es la puritita verdad. Weber está lejos, pero su teoría sí es un bastón de mando. Chale.

Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM.

@gersonmecalco