“Somos” y las masacres en México

“La noche nos pertenece”, amenaza el líder del cartel de la última letra, previo a la masacre del viernes 18 de marzo de 2011, en el municipio de Allende, Coahuila; de acuerdo con la serie “Somos.” de Netflix, basada en hechos reales y protagonizada en un territorio ubicado a menos de 60 Km de la frontera de México con E.E.U.U. Los capítulos de ese material contradicen al Divo de Juárez, Juan Gabriel, cuando afirmó que: “A mí me gusta mucho estar en la frontera… La vida alegre, positiva y sin problemas, aquí es todo diferente”. Pero también refutan los dichos de Palacio Nacional, cuando se sostiene que “ya no hay masacres en el país”; a pesar de que, del primero de diciembre de 2018 a la actualidad, grupos armados han protagonizado 28 ataques y enfrentamientos que han tenido como saldo, decenas de mexicanas y mexicanos en distintas zonas del país. Pero mejor, vamos por partes:

"Somos." está basada en el reportaje de la periodista estadounidense Ginger Thompson, ex jefe de la Oficina de la CDMX en The New York Times. Por otra parte, una investigación del Colmex titulada "En el desamparo", se concluye que a pesar de que se estima la desaparición de 300 personas, el expediente de la Fiscalía sólo tiene información de 42; entre enero de 2011 y agosto de 2012. La hipótesis de la masacre es que fue para castigar la deslealtad, de dos ex líderes de Los Zetas, de quienes sospechaba traición y colaboración con la DEA.

Las investigaciones corroboran la colusión entre policías municipales, e integrantes del crimen organizado, para no salir a patrullar las calles de Allende, ni responder al auxilio de los ciudadanos. Tal vez este caso pueda describir la ingobernabilidad del Estado Mexicano y rasgos de terrorismo y Estado fallido en esa zona del país. El terror se mostró a través del saqueo, robo y destrucción de sus viviendas; y la desaparición de cadáveres; prendiéndoles fuego. Los pasajes más horribles de la serie son dignos de La Divina Comedia de Dante Alighieri.

Los escritores de "Somos.", James Schamus y Monika Revilla, aseguran que su enfoque es contar la historia de las víctimas, en lugar de idolatrar la vida de los integrantes del crimen organizado; incluso la presentan como una "antinarcoserie". Los capítulos relatan, aunque usted no lo crea, la crónica de una masacre que en su momento fue sepultada por las autoridades. Ya casi para terminar, la realidad supera a la ficción, ya que, en nuestro país, se han registrado 28 acontecimientos que pueden ser clasificados como masacres; la más reciente en Zacatecas, (30jn2021), con un saldo de 31 muertos.

Una de las conclusiones del estudio “En el desamparo”, afirma que “la sociedad en general fue en un primer momento reacia a prestar apoyo a las familias de personas desaparecidas de distintos lugares del país, principalmente por el estigma que existía y aún sigue existiendo alrededor de las personas que son “levantadas” —así le llaman en la jerga periodística—. Por esa razón, inicialmente los esfuerzos de búsqueda de verdad, justicia y reparaciones se concentraron en pocas organizaciones de la sociedad civil”. Estos huracanes de violencia no solo generan terror en la ciudadanía, sino debilitan al Estado Mexicano, del cual todas y todos —como bien se llama la serie— “Somos.” parte; y generan una desconfianza en las declaraciones de los gobernantes; pero sobre todo debilitan a las instituciones de justicia de nuestro país, no solo —como decía Juan Gabriel— de allá en la frontera.

Congreso mexiquense. Habrá sorpresas antes de que inicie el período legislativo. El Tribunal Electoral afirma que debe garantizarse la paridad de género, comenzando por los partidos menos votados y sus plurinominales. MC, PT y PRD no tienen legisladores de representación proporcional por donde ajustar; el PVEM está integrado sólo por mujeres; por lo que el PAN se podría quedar huérfano de coordinador, debido a que todo hace prever que Enrique Vargas del Villar se quedará sin curul. Los Tribunales Electorales; en la sala superior han insistido en darle más peso al voto directo; de acuerdo con las resoluciones en Veracruz (Tesis IX/2014) y Monterrey (Jurisprudencia 36/2015). Otro criterio lo ofreció Laura Durán, presidenta del IEEM, durante la entrega de constancias a los legisladores electos; cuando aseguró que, el ajuste será mixto; con la lógica de iniciar con los partidos menos votados, por lo que bajarían a hombres de primera minoría y otros de representación proporcional. En todos los casos el nombre de Enrique Vargas suena para quedarse sin curul ¡Órale!

*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco