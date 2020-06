Teatrikando

Por: Benjamín Bernal

Es la primera premiación de este año y la número 37 de la Agrupación de Periodistas de Teatro. La primera también en realizarse a distancia, virtual, a través de nuestro programa Ciberarte en www.astl.tv sin la hermosa presencia física de los actores, actrices, dramaturgos, escenógrafos y demás integrantes de esta expresión humana.

En menos de una hora entregamos los reconocimientos y vimos dos números musicales, uno de hoy no me puedo levantar y de La Era del Rock que pertenecen a una ceremonia de premiación de APT, de no hace muchos años.

Los agradecimientos que hice a todos los integrantes de la agrupación son largos, por eso no los repetiré, pero gracias a todos. Sin patrocinios salió el video, del que no somos expertos.

Algunos de los ganadores de un diploma fueron. Toda una vida en el teatro: Ignacio Solares. In memoriam, Rosángela Balbó. Periodistas por su apoyo al teatro: Gustavo Adolfo Infante y Flor Rubio. Premio Emilio Carballido, para Autor Nacional: Instinto, de Bárbara Colio. Premio Salvador Novo, Director: Gana Hugo Arrevillaga, Hermanas.

Premio Juan José Gurrola, Teatro de Búsqueda: Cash. Premio Ignacio López Tarso, para Mejor Actor, gana Juan Ignacio Aranda, Una vida en el teatro. Premio Silvia Pinal para Mejor Actriz: Julieta Egurrola, La trágica historia de Hamlet. Premio a Mejor Drama del Año: Codicia. Coactuación Masculina: Roberto Sosa, Instinto.

Concurso Anual de Dramaturgia de la A. P. T. Pablo Zuack, Las Reinas del Mictlán.

Mejor Obra del Año: Hermanas. Teatro Infantil, El rayo de sol. Comedia del año: Los de en medio. Actriz en Montaje Clásico, La casa de Bernarda Alba, Lucia Guilmáin.

Premio María Victoria, Actriz en comedia: Laura Luz, Los de en medio. Premio Mauricio Herrera, Actor en comedia: Gana Ulises de la Torre, Suertudotas.

Premio María Douglas para actriz en monólogo: Rebecca Jones, Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria. Premio Manolo Fábregas a Musical Internacional: Jesucristo Súper Estrella. Premio Memo Méndez a Musical Mexicano: Rentas Congeladas.

Premio Angélica María para Actriz en Comedia Musical: Premio ExAequo (a la par) Biby Gaytán y María León. Premio Julio Alemán para Actor en Comedia Musical: Arath de la Torre, Sugar.

Fue una tarde llena de buena vibra, todos los mencionados estaban haciendo votos por el triunfo del mejor, sin importar quién fuera, el objetivo era mantener vivo el fuego del evento: que se celebra en el templo llamado teatro y así darle larga vida.

En eso estamos.