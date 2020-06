Teatrikando | ¿Cuándo reabrirán los Teatros?

Platiqué con Tito Dreinhuffer, presidente de la Asociación de Productores de Teatro y me contestó: “Dependemos de muchísimos factores. El semáforo, la sanitización constante de los recintos, el aforo disminuido, el tipo de producción, el riesgo de contagio arriba y abajo del escenario, recuperar el proceso administrativo para permisos y licencias, que sea con celeridad, la confianza de nuestro público para volver a las salas teatrales y un largo etcétera. ¿Volveremos? Por supuesto. ¿Como? Se definirá al paso de los días. ¿Cuando? En cuanto sea seguro para todos. Nuestra vida y nuestro leit motiv es y será por siempre el Teatro".

Pregunté lo mismo a Rebeca Moreno, que es productora de varios teatros (en la Ciudad de México y varios Estados) donde tiene montajes todo el año y me platicó que "Cada Institución: Inba, Helénico, Secretaria de Cultura, Alcaldía de cada Estado y de la Cd de México han emitido muy diversos comunicados reglamentando esta situación desde el nacimiento de la Contingencia Sanitaria o Pandemia: resultó ser muy complicado.

Pidieron algunas dependencias hacer nuestras propuestas, surgieron muchas pero no son parte de la reglamentación que después apareció. Son personas que estuvieron ahí, pero no hacen los reglamentos. Dichas medidas no están alineadas y generan confusión. Pero eso si, no le han preguntado a los que hacen teatro, no saben cómo operan, cómo son, cada foro o recinto teatral tiene sus peculiaridades, por ejemplo el Xola esta junto a un hospital que atiende el Covid.

Va más avanzado España: el aforo lo han calculado autorizar en 33% de las butacas de cada teatro, en otros países. 25% como aquí.

Dice la revista Forbes en una encuesta que lo último que visitará una persona: es un teatro, un cine y un museo. No hay nada oficial y nada concreto para mis casos: para mis teatros".

Publicó el IMSS un reglamento que trata de evitar riesgos a como de lugar. (28 mayo 2020) Dice que hay que mantener 1.5 metros entre cada persona. No debe haber filas o colas, debería evitarse el uso de dinero en efectivo, los ensayos que sean con pocos actores y con pocos músicos; escenógrafos y utileros, deben traer sus objetos en una caja plástica, manteniendo la misma distancia, incluso a la hora de la comida, tener la seguridad de que todo va estar sanitizado. Eso está muy bien, pero en los foros medianos y pequeños dejará una taquilla irrelevante.

Estudiar si existen más de tres tipos de teatro: el de 1,300 a 700 butacas como por ejemplo El Insurgentes, Telcel, Foros de Puebla y Cuauhtémoc. De 700 a 300: Helénico, Shakespeare, Jorge Negrete, Xola. El de menos de 300 Teatrería, Rafael Solana, Juana Inés de la Cruz. Deberían tener reglamentaciones diferentes.





MI OPINION

Estamos muy al principio de conocer los reglamentos definitivos que nos regresen a la “normalidad”, todos los elementos del fenómeno teatral tienen que colaborar con bajas de precio; por ejemplo: los teatros tienen que bajar sus rentas o dejarán a los productores desarmados y sin fusil. Deben reducir los directores, actores, actrices, autores, escenógrafos sus sueldos (o no trabajar) Disminuir los lujos como pagar a los cuates por hacer algún trabajo poco relevante.

Los apoyos gubernamentales están lejanos.

Es una buena idea la de Morris Gilbert: dejar pasar por familia o grupo para así unirlos; y separarlos de los demás, haría que se lograra el 60 o 70% de butacas vendidas y sería mejor. Es buena idea, piénsenlo señores que autorizan los aforos. Creo que así los teatros abrirán y regresarán a la normalidad lentamente.

Depende de que la autoridades están conscientes de qué medidas no permitirán los contagios; haciendo que los reglamentos tengan sentido común (que es el menos común de los sentidos).