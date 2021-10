¿Y el dinero de los fideicomisos para la ciencia?

El año pasado se cometió un error-horror al desaparecer fideicomisos. Muchos de ellos de Ciencia y Tecnología, de atención a desastres naturales, el fondo de fortalecimiento de seguridad, los de cultura, los de deportes y una lista es amplísima de 109 fideicomisos.

Cuando el presidente anunció el caso de los de ciencia, personalmente lo retamos a que exhibiera evidencia, sin embargo hasta este momento no ha existido una denuncia de ninguno de los esos fideicomisos.

Lo que es más, no sabemos dónde está ese dinero que se detuvo. En el caso de ciencia eran 70 mil millones de pesos sobre los que, claro, nunca preguntaron. Si hubieran preguntado se habrían dado cuenta que en la ley de ciencia se establecen los fideicomisos para proyectos multianuales. Además, en todos los casos hay estados financieros y están auditados, son trasparentes y son públicos.

Por cuanto al Foro Consultivo, lo que hacía era promover estudios de investigación y se están confundiendo las cosas. Todo servidor público y es el caso de los que son Universitarios, estatales, federales y centros públicos, los 26 de Conacyt , todos están sujetos a revisión. Nadie está por encima de la ley, y en estos momentos no hay ni una sola denuncia.

En este contexto, cuando nuestro presidente declara de manera irresponsable y mentirosa, como lo hizo en los últimos días, el caso se tiene que exhibir por la autoridad correspondiente de su investigación, pero no como lo está haciendo en estos momentos.

Cierto que en política es muy difícil reunir consensos, empero aquí lograron consenso pero en su contra. No ha habido una sola voz fuera de la directora del Conacyt y la fiscalía, que esté a favor de esta trastada. Ese es el tamaño de lo que estamos viviendo: es una persecución irresponsable.

A mayor abundamiento habría que decir que todos los centros de investigación y las universidades tienen un principio de libertad académica y éste entraña la libertad de enseñanza y la libertad de investigar.

Por cierto no podemos pasar por alto que no hay ciencia neoliberal: sólo hay ciencia. Existe ciencia dirigida, ciencia aplicada y la ciencia se hace con principios de rigor, de un método científico, si no, no sería ciencia.

Por lo mismo, pedir la intervención extraña, que atente contra la libertad, evidentemente no lo vamos a permitir. El doctor López Ayón en el Cide, renunció por presiones, porque en el ámbito de la libertad académica los profesores del CIDE tenían publicaciones en donde hacían señalamientos de todo tipo. Siempre en el ámbito de la libertad académica.

Así, queda clara nuestra posición al respecto: cualquier asunto que atente contra la autonomía y la libertad académica, nosotros no lo vamos a permitir.

@JCRomeroHicks